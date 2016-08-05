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亚洲 | 2016年 8月 5日 星期五 15:10 BJT

全球金市：金价上涨，因在美国非农就业数据出炉前美元下跌

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，人们正等待获得一些有关升息前景的线索，特别是关注周五稍晚出炉的美国非农就业报告。

路透调查的分析师预估美国7月将新增18万个就业岗位，该数据将于周五1230GMT公布。

“（就业）数据将引发一定程度的乐观经济预期。投资者将提高对于及早升息的预期。”永丰金融集团研究部主管涂国彬说道。

根据路透技术分析师王涛的看法，现货金可能再度测试每盎司1,368美元的阻力位，金价目前已经逼近该水准。

其它贵金属方面，现货钯金 连续第三日下跌，下滑0.1%至每盎司703.05美元。现货铂金 下跌约0.1%至1,157.25美元。现货银 升0.4%至20.36美元。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/高琦 审校 王洋/艾茂林)

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