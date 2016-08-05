全球金市：金价上涨，因在美国非农就业数据出炉前美元下跌

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，人们正等待获得一些有关升息前景的线索，特别是关注周五稍晚出炉的美国非农就业报告。
路透调查的分析师预估美国7月将新增18万个就业岗位，该数据将于周五1230GMT公布。
“（就业）数据将引发一定程度的乐观经济预期。投资者将提高对于及早升息的预期。”永丰金融集团研究部主管涂国彬说道。
根据路透技术分析师王涛的看法，现货金可能再度测试每盎司1,368美元的阻力位，金价目前已经逼近该水准。
其它贵金属方面，现货钯金 连续第三日下跌，下滑0.1%至每盎司703.05美元。现货铂金 下跌约0.1%至1,157.25美元。现货银 升0.4%至20.36美元。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/高琦 审校 王洋/艾茂林)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.