《汇市简讯》美元兑日圆下滑，跌穿多个关键技术位

0825 GMT

* 亚洲市场风险偏好降温，美元兑日圆跌穿关键技术位

* 美元兑日圆跌破100小时移动均线，触发停止单

* 位于101.72日圆的小时图一目均衡转换线带动汇率下行，云区底部在101.76日圆，100小时移动均线切入位在101.79日圆

* 继昨日买入之后，今日盘中投机客带头抛售

* 迄今为止低点在101.44日圆，4.62亿美元、行权价在101.00-60日圆的期权带来支撑

* 美元兑日圆今日或在更低区间，但底部尚未跌破(完)

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