《汇市简讯》美元兑日圆下滑，跌穿多个关键技术位

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
0825 GMT
* 亚洲市场风险偏好降温，美元兑日圆跌穿关键技术位
* 美元兑日圆跌破100小时移动均线，触发停止单
* 位于101.72日圆的小时图一目均衡转换线带动汇率下行，云区底部在101.76日圆，100小时移动均线切入位在101.79日圆
* 继昨日买入之后，今日盘中投机客带头抛售
* 迄今为止低点在101.44日圆，4.62亿美元、行权价在101.00-60日圆的期权带来支撑
* 美元兑日圆今日或在更低区间，但底部尚未跌破(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 白云)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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