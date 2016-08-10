金砖国家：8月9日股汇市收盘纵览

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透8月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨报899.79点。
中国股市：沪综指续收升，CPI数据消除市场通缩疑虑投资者重拾信心
中国汇市：人民币窄幅盘整后微收升，汇改周年临近关注监管层动向
香港股市：恒指收盘微跌，上日创八个月高位后稍事喘息
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.09%，报57,689.416点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1403/11，上日收报3.1666/77。
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南非金融市场因公共假日休市，周三恢复交易。
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印度股市：小幅收低，结束三日连涨，因投资者在印度央行维持利率不变后获利了结。BSE指数 收盘下跌0.35%，报28,085.16点；NSE指数 收盘下跌0.38%，报8,678.25点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.84/66.85，上日收报66.8425/66.8525。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.04%，报953.98点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.16%，报497.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.23%，报64.765；卢布兑欧元 贬值0.45%，报71.935。(完) (整理 张荻； 审校 李婷仪)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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