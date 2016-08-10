《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月10日(三)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在一次论坛上就放宽企业管制发表讲话(0500)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。
8月11日(四)
首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决定(0100)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
8月12日(五)
北京--中国国民经济运行情况新闻发布会。
8月15日(一)
暂无重要经济事件。
8月16日(二)
悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。
诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。
8月17日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。
曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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香港重要政经日程
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(编译 李婷仪 审校 王兴亚)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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