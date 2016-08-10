韩国已公布经济指标--2016/8/10

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.7% @-p +0.5% @-r 9月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +0.7% +0.8% 8月31日 -- 工业生产(m/m) 6月 -0.2% @ +2.7% @-r 8月30日 -- 失业率 7月 3.6% @ 3.6% @ 9月12日 -- 贸易收支(亿美元) 7月 顺差78 p 顺差115 r 8月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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