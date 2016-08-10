《全球汇市》疲弱美国数据拖累美元走低，英镑持于一个月低位附近

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1138 1.1117 +0.19 +2.56 1.0860 美元/日圆 101.45 101.89 -0.43 -15.67 120.30 欧元/日圆 113.02 113.24 -0.19 -13.37 130.47 美元/瑞郎 0.9794 0.9808 -0.14 -2.24 1.0018 英镑/美元 1.3058 1.3000 +0.45 -11.40 1.4738 美元/加元 1.3076 1.3115 -0.30 -5.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.6571 6.6610 -0.06 +1.36 6.5680 澳元/美元 0.7690 0.7671 +0.25 +5.70 0.7275 新西兰元/美元 0.7186 0.7164 +0.31 +5.29 0.6825 澳元/日圆 77.990 78.170 -0.23 -10.99 87.620 新西兰元/日圆 72.890 72.990 -0.14 -11.09 81.980 英镑/日圆 132.51 132.37 +0.11 -25.23 177.22 澳元/新西兰元 1.0696 1.0702 -0.06 +0.30 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/龚芳/陈宗琦；审校 李婷仪/王兴亚/张若琪/白云)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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