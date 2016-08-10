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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 08:53 BJT

《全球汇市》疲弱美国数据拖累美元走低，英镑持于一个月低位附近

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1138  1.1117  +0.19  +2.56  1.0860
    美元/日圆            101.45  101.89  -0.43 -15.67  120.30
    欧元/日圆         113.02  113.24  -0.19 -13.37  130.47
    美元/瑞郎            0.9794  0.9808  -0.14  -2.24  1.0018
    英镑/美元            1.3058  1.3000  +0.45 -11.40  1.4738
    美元/加元            1.3076  1.3115  -0.30  -5.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6571  6.6610  -0.06  +1.36  6.5680
    澳元/美元            0.7690  0.7671  +0.25  +5.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.7186  0.7164  +0.31  +5.29  0.6825
    澳元/日圆         77.990  78.170  -0.23 -10.99  87.620
    新西兰元/日圆     72.890  72.990  -0.14 -11.09  81.980
    英镑/日圆         132.51  132.37  +0.11 -25.23  177.22
    澳元/新西兰元     1.0696  1.0702  -0.06  +0.30  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/龚芳/陈宗琦；审校 李婷仪/王兴亚/张若琪/白云)

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