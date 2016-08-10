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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 08:55 BJT

日本已公布经济指标--2016/8/10

经济指标                 时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +0.5%  r          -0.4%  r        8月14日          +0.2%
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      7月        -0.4%             -0.5%           8月25日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      6月        -0.5%             -0.4%           8月25日             --
 工业生产(m/m)                         6月        +1.9%  p          -2.6%  r        8月15日             --
 失业率                                6月         3.1%  @           3.2%  @        8月29日             --
 贸易收支(亿日圆)                      6月    顺差6,928           逆差407           8月17日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 6月        -2.2%             -1.1%           8月29日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选              
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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