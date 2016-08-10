日本已公布经济指标--2016/8/10

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r -0.4% r 8月14日 +0.2% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.4% -0.5% 8月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.4% 8月25日 -- 工业生产(m/m) 6月 +1.9% p -2.6% r 8月15日 -- 失业率 6月 3.1% @ 3.2% @ 8月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 顺差6,928 逆差407 8月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -2.2% -1.1% 8月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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