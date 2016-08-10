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债券 | 2016年 8月 10日 星期三 09:37 BJT

美国债市：三年期公债标售需求反弹，脱离七年低位

路透纽约8月9日 - 美国财政部数据显示，周二标售240亿美元三年期公债的需求升温，摆脱7月所创七年低位。

此为政府季度再融资的首波标售，政府本季将筹资138亿美元，并偿还482亿美元债券。

三年期公债投标倍数 为2.98，高于上月标售的2.69，亦为12月以来最高。

在此次标售中，基金公司、外国央行及其他间接投标者买进占比为56.85%，为5月以来最高；7月买进占比44.75%，为2月以来最低。

小型债券交易商及其他直接投标者买进9.47%，为3月以来低位；上月购进15.83%，为2015年12月以来高位。

初级市场交易商--即与美联储直接交易的23家大型华尔街银行，买进33.68%，低于7月的39.42%，为5月以来低位。

财政部此轮三年期公债标售的得标收益率为0.850%，高于7月的0.765%，后者为2014年2月标售三年债以来的最低位。

财政部周三及周四分别将标售230亿美元10年期公债及150亿美元30年期公债。(完) (编译 龚芳; 审校 白云)

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