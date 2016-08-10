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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**上海证券报**

--廊坊发展 公告称，廊坊投资周二进行了增持，增持后持股比例已达到15.3%，重回第一大股东的位置；廊坊发展同时表示，在股东披露相关信息前，公司已申请股票停牌。

**每日经济新闻**

--记者获悉，银监会办公厅下发通知，要求全面开展金融机构自查与监管检查，重点排查违规经营和违法犯罪高发的存款、信贷、票据、同业、理财和代销等领域，其中银行业金融机构应于10月底前完成全面自查工作，监管检查则于今年11月底完成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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