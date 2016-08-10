《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
**上海证券报**
--廊坊发展 公告称，廊坊投资周二进行了增持，增持后持股比例已达到15.3%，重回第一大股东的位置；廊坊发展同时表示，在股东披露相关信息前，公司已申请股票停牌。
**每日经济新闻**
--记者获悉，银监会办公厅下发通知，要求全面开展金融机构自查与监管检查，重点排查违规经营和违法犯罪高发的存款、信贷、票据、同业、理财和代销等领域，其中银行业金融机构应于10月底前完成全面自查工作，监管检查则于今年11月底完成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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