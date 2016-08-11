专栏节选：为老产业、老集团拚出新生命鼓掌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自8月11日出版的当期「老谢开讲」专栏) 上周昔日股市闻人「樱花张」张宗玺先生陪着他儿子，现任樱花董事长的张永杰到办公室来拜访我。很久没有注意樱花的股价了，顺便看一下樱花的股价及公司发展近况，吓了一大跳，因为樱花股价悄悄涨到三十几元，而且，樱花业绩有显着的改善，让我对沉寂已久的台湾传统制造业燃起了研究的兴趣。

张宗玺带着儿子来看我，颇有交棒传承的味道，樱花是一九八八年在台中大雅创立，九二年股票上市，台股虽然从万点崩盘而下，但是，樱花在九○年代前进中国，全中国广设六千多个通路，成了九○年代前进中国的受益者。

在二○○○年前，「樱花张」张宗玺是樱花的董事长，他在股市叱咤风云，但也引来争议之后，他把董事长及总经理位子交棒给弟弟张宗明，从此退居幕后；到了二○一三年六月，张宗明退休，由张宗玺的独子张永杰担任董事长，樱花顺利过渡到第二代接班的新局面，也带给樱花新的面貌。

**传统产业智能化，樱花五年喊赚两百亿**

九○年代以来，樱花虽然也是提前卡位中国的企业之一，但是经营绩效并不凸显，尤其是中国像美的、海尔等大型家电厂崛起，樱花的优势并未彰显，过去樱花的EPS（每股纯益）大约都在一元上下，股价经常徘徊在十元面额附近，因此，我印象中的樱花是低价股；这回张宗玺先生来访，我才惊觉樱花的蜕变。

张永杰担纲樱花，最大的改变，是搭上工业四．○及智能化的列车，过去热水器经常因为瓦斯外泄闹出人命，樱花打造「智慧厨房四．○」，拥有定时定温、防空烧自动关火的「智能化3D双炫火瓦斯炉」，七月正式上市，樱花在数位智能化的产品比重逐渐升高，年轻人将新科技的应用导入传统产业，这是樱花再生的第一步。

此外，年轻人当家展现比上一代更强大的企图心，张永杰表示，台湾家户逼近八百万户，其中高达五百万户、逾六成都使用过樱花热水器、瓦斯炉或抽油烟机，樱花在全台拥有三五○万个会员，这是绝佳的通路优势，张永杰说，樱花不只是台湾的龙头，他要发挥樱花行销的软实力，让樱花跻身「华人区顶级厨卫电器、居家产业的龙头品牌。」

未来樱花不是卖产品，卖的是服务体验，他要从厨卫电器，跨产业推出「全屋订制」，转型以消费者体验满足为核心的「体验旅程」。他立下目标，樱花五年内两岸销售业绩将挑战二百亿元，其中，中国目标一三○亿元，台湾八十亿元，EPS要挑战五元。

我见到樱花的新董事长，立刻嗅到樱花有了三个改变，一是将传统产业带向智能化、工业四．○的方向前进，二是从卖产品到服务销售，三是他完整的两岸视野，更具企图心。这三个特质正是带领樱花改变的关键，今年一到七月樱花两岸合并营收达三十一．四六亿元，成长一五．八六％，樱花上半年净利三．四八亿元，EPS一．二七元，成长九八％；今年樱花要减资二○％，减资后樱花资本额将从二十七．六四亿元缩减为二十二．一一亿元，樱花要达成EPS三元的目标似乎不难。

樱花的基本面改变，也吸引外资法人的注意，外资持有樱花股票从去年底二万五一三六张，到八月八日为止的三万五三七二张，外资买超逾一万张，值得注意的是，樱花的毛利率拉升到三三％以上，营业利益率也达一三．三％，去年的ROE（股东权益报酬率）也有一二．二八％，自有资本率七一．八九％。从这些指标来看，樱花似默默在脱胎换骨中，最显着的改变是，樱花配息率逐年提高，像二○一一到一二年樱花配○．七元现金，一三年配一．二元现金，近两年都配一．三元，基本面的改变，当然带动樱花股价的蜕变。

**卖地减资调体质，声宝EPS挑战二元**

一直以来，我印象中的樱花都是低价股，○七年全球景气达到最颠峰的金融海啸前，樱花股价曾跌到四．三一元，那是因为樱花出现九千九百万元的亏损，从此樱花逐渐蜕变，一二年股价最低是一三．七元，去年股价一度跌到一四．一五元，如今却创下三十五．一五元的二○○○年以来最高价，张永杰用股价交出自己的成绩单，让父亲张宗玺也感到自豪。

我特别提樱花，是台湾有很多传统产业在过去中国崛起的时代，营运一度失焦，股价也面临黑暗期；但是这两年许多经营黯淡的公司又翻起，樱花是众多传统产业再翻身的案例。除了樱花外，我先说陈盛沺的声宝。

阿扁执政的时代，陈盛沺一度滞留在中国，声宝的股价曾经掉到三元，那时国巨董事长陈泰铭一度入主声宝，之后新宝科技办理清算，声宝惨赔五十四．五五亿元，声宝被迫减资四十三．四亿元；其后三年，声宝的亏损超过一二○亿元，声宝最后一次减资是一○年再减三一％，资本额降为六十亿元。此后陈盛沺返台整顿声宝，卖出新北板桥厂土地，改善营运体质，这几年声宝总算稳住阵脚，EPS大约都在一元上下，今年首季声宝EPS已达○．五元，全年有挑战二元的机会。

这家老牌家电厂目前毛利率二五．六％以上，每股净值拉高到一五．四一元，单季营业利益站上一亿元，股价也从三元的谷底跑到一八．二元，显然市场也看到声宝的改变；而声宝集团最大的改变则是冷媒压缩机的瑞智，这家跟着海尔成长的冷媒压缩机厂，○八、○九年仍然是亏损状态，一二年以后EPS都维持在二元以上，今年一到七月，瑞智营收一○九．一四亿元，成长八．一％，但净利达八．一七亿元，EPS达一．七五元，其中第二季净利五．一五亿元，EPS一．一元，已创下历史单季最高纪录，上半年营业利益高达一二．五八亿元，比去年同期成长逾五成，毛利率从一七．○八％上升到二三．○三％，股价今年从二十一．八元上冲到三十一．八元，市场正给予瑞智高度的肯定。声宝与瑞智的蜕变，也算给了陈盛沺、陈盛泉两兄弟掌声。

今年老牌企业翻身，如果从市值角度来看，创办人高清愿去世后，罗智先当家的统一企业表现最亮眼，统一超商今年股价从一八八元涨到二六五．五元，统一企业从五十一元涨到六十七．二元，充分展现集团的经营力道。从九○年代以来，台湾的食品产业都把战场移向中国，统一也不例外，但统一默默经营，没有康师傅及旺旺那么亮眼。

但是这两年，康师傅卷入食安风暴，除了味全遭到重创外，在香港上市的康师傅股价从最高的二十六港币，最惨跌到六．四港币。旺旺中国也从一三．一港币跌到四．五九港币；反而是统一中国一度从四．八八港币涨到六．七七港币，在香港挂牌的台资企业股价相继探底，而台湾的老牌食品集团却股价大翻身。

**咖啡年营收百亿，统一超商市值再冲高**

例如卜蜂从一七．四元涨到四十一．三五元，大成从一五．八五元涨到三○．七元，在餐饮市场大放异彩的南侨，股价站稳在七十元以上，已蜕变成为绩优股；而罗智先领军的统一企业集团在股价走高中，市值也不断成长，今年市值一度达三八二九亿元，与台湾大哥大、联发科旗鼓相当，统一超商市值也达二七九一亿元，罗智先率领统一大军，为台南帮老牌企业冲刺出新气象，成绩不俗。

过去大家对食品产业都有先入为主的观念，认为食品产业发展空间有限，但统一在便利超商，甚至是咖啡的经营，都冲出惊人成绩，像统一超商的CITY CAFÉ一年营收就达百亿元以上，统一企业现在的市值，在全台企业排行可列入前十五名以内，这是传统产业也能变大的代表。

今年另一绝地翻身的老牌财团，华新焦家很具代表性，尤其是集团母体的华新，过去华新业绩总是亏多赚少，今年上半年却交出好成绩，华新首季净利九．五八亿元，第二季一○．五亿元，上半年EPS○．五六元，股价也从六．○二元涨到一○．三元，华新的股价很少站上面额以上，这是很好的开始。

华新营运的改善，从毛利率三％调升到七％，本业的营业利益从十一．七五亿元暴升到二十六．九七亿元可以看出端倪，沉寂多年的华新，今年似乎添加了很大动能；同时，华新很多转投资子公司，这两年都出现转机，像是记忆体的华邦，过去两年获利都超过三十亿元。

集团内最具转机力道的是被动元件的华新科，过去华新科股价都在面额以下，如今除完权息后居然站上三十五．五元，华新科在一一年到一三年连续亏损三年，一四年转盈，但是去年大翻身，税后净利一二．○六亿元，EPS一．八六元，今年上半年EPS已达一．六二元，EPS有挑战三元以上的实力，股价也有大变化。

**破产后易手经营，丰达科蜕变成绩优股**

除了华新焦家，今年在营运上有比较显着改变的是苗丰强的神通集团、蔡丰赐领军的丰达科、神基、华孚今年都有不错表现。像是亏损累累的机壳厂华孚，股价一度跌到四．七元，去年下半年转盈，今年渐入佳境，股价已跑到一六．四五元，这个转身传奇很像当年航太扣件厂宏达科破产，蔡丰赐入主经营，后来改名丰达科，如今每年交出大约四元的EPS，已蜕变为绩优公司；二线笔电厂神基去年交出EPS二．一九元的好成绩，神基在军工，高阶复合材料，及汽车组件的切入都见到好成绩，毛利率也拉升到二七．二五％。

苗丰强坐镇的神达，上半年净利八．五四亿元，EPS一．○三元，这是改成控股公司以来，单季最好的成绩单，甚至集团经营面粉事业的联华实业，今年股价都从一八．四元涨到二十一．九五元，获利平稳的联华实业，连续六年配出超过一元的股息，股价同样受到市场青睐；至此，整个苗丰强集团，除了联成石化外，每家企业似乎都见到转机。

今年英国公投脱欧后，国际资金开始积极寻找安全又具高回报的市场，台股的高殖利率成为国际资金瞄准的目标，外资持有台积电已到七九．六％，把股价拉升到一七八．五元，大立光也创下三八一五元历史天价，台积电、大立光、中华电股价大涨，是因为稳定配息的高殖利率；假如，资金继续水淹台股，那么很多过去经营不起眼，股价也不受青睐的老牌企业、老牌企业集团，在这股资金浪潮中，股价也有被相中的机会。

这回我从樱花、声宝、华新、瑞智、统一等老牌企业集团的再创生机，充分感受到台湾产业在大环境不佳中的奋进精神，请多给这些企业掌声。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。