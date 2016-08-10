永安期货：上海螺纹钢中期走势趋弱

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
以下内容节选自8月10日的《期货日报》：
经过7月中旬末的大跌之后，螺纹钢一路震荡回升，目前已创下5月以来的新高。一方面，唐山地区的停限产措施于7月底结束，厂商纷纷踊跃复产；而另一方面，自上个月开始，中央环保督察组陆续进驻各省，多地钢厂生产受到抑制，且这一事件仍在发酵。此外，高温多雨天气因素也对钢材供需产生持续影响。就短期而言，钢材现货市场仍处于供需两淡的紧平衡状态，钢价易涨难跌。而中期来看，房地产过热已引起监管层重视，随着政策收紧与投资下滑，钢材后市难言乐观。
7月26日，中央政治局会议首提 “抑制资产泡沫”，被指针对房地产市场。宏观经济持续下行的大背景下，上半年房地产市场却极为火爆，去库存效果显着。不过，随着淡季效应不断显现，近期楼市成交数据同比增速持续回落。中期来看，随着销售数据逐渐转差，房地产投资乃至建筑钢材终端需求都将受到抑制。随着监管力度的加强，房企加杠杆不可持续，在为土地市场降温的同时，钢材需求也将进一步萎缩。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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