版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 09:03 BJT

永安期货：上海螺纹钢中期走势趋弱

以下内容节选自8月10日的《期货日报》：

经过7月中旬末的大跌之后，螺纹钢一路震荡回升，目前已创下5月以来的新高。一方面，唐山地区的停限产措施于7月底结束，厂商纷纷踊跃复产；而另一方面，自上个月开始，中央环保督察组陆续进驻各省，多地钢厂生产受到抑制，且这一事件仍在发酵。此外，高温多雨天气因素也对钢材供需产生持续影响。就短期而言，钢材现货市场仍处于供需两淡的紧平衡状态，钢价易涨难跌。而中期来看，房地产过热已引起监管层重视，随着政策收紧与投资下滑，钢材后市难言乐观。

7月26日，中央政治局会议首提 “抑制资产泡沫”，被指针对房地产市场。宏观经济持续下行的大背景下，上半年房地产市场却极为火爆，去库存效果显着。不过，随着淡季效应不断显现，近期楼市成交数据同比增速持续回落。中期来看，随着销售数据逐渐转差，房地产投资乃至建筑钢材终端需求都将受到抑制。随着监管力度的加强，房企加杠杆不可持续，在为土地市场降温的同时，钢材需求也将进一步萎缩。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐