永安期货：上海螺纹钢中期走势趋弱

经过7月中旬末的大跌之后，螺纹钢一路震荡回升，目前已创下5月以来的新高。一方面，唐山地区的停限产措施于7月底结束，厂商纷纷踊跃复产；而另一方面，自上个月开始，中央环保督察组陆续进驻各省，多地钢厂生产受到抑制，且这一事件仍在发酵。此外，高温多雨天气因素也对钢材供需产生持续影响。就短期而言，钢材现货市场仍处于供需两淡的紧平衡状态，钢价易涨难跌。而中期来看，房地产过热已引起监管层重视，随着政策收紧与投资下滑，钢材后市难言乐观。