瑞达期货：郑州菜粕期货延续强势，沪锌高位横盘

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
以下内容节选自8月10日的《期货日报》：
菜粕1701合约近日反弹至60日均线处遭遇压力，价格呈现反复振荡运行，多空进行重新争夺。威廉指标近日快速大幅上行至极多区域，说明近期的反弹中多头量能充沛，预计后期将保持振荡上行。操作上，背靠2350元/吨买入，以2350元/吨为止损，短期目标2450元/吨。
沪锌1610合约自7月下旬以来持续处于高位横盘振荡运行，多空交织下，方向暂时难出。强弱指标——RSI指标继续处于中性值50附近徘徊，这意味着短期多空并无倾向性变化。操作上，日内交易为宜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选