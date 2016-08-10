瑞达期货：郑州菜粕期货延续强势，沪锌高位横盘

以下内容节选自8月10日的《期货日报》：

菜粕1701合约近日反弹至60日均线处遭遇压力，价格呈现反复振荡运行，多空进行重新争夺。威廉指标近日快速大幅上行至极多区域，说明近期的反弹中多头量能充沛，预计后期将保持振荡上行。操作上，背靠2350元/吨买入，以2350元/吨为止损，短期目标2450元/吨。

沪锌1610合约自7月下旬以来持续处于高位横盘振荡运行，多空交织下，方向暂时难出。强弱指标——RSI指标继续处于中性值50附近徘徊，这意味着短期多空并无倾向性变化。操作上，日内交易为宜。(完)

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