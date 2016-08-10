《香港报摘》--信报8月10日

**头版头条**

--港股进入牛皮待变格局，恒指期货夜市收报22,536点，升107点，较恒生指数 收市价高70点。

**其他**

--港铁 负责的沙田至中环线（沙中线）整体工程至今只完成59%，各部分工程较原定计划均有不同程度延误，造价很大机会超出政府核准预算的798亿港元。

--国际信贷评级机构穆迪指出，恒大 入股万科 对其有负面信用影响，但对评级不会有即时影响。

--受惠方便面市场复苏，统一企业中国 今年上半年纯利7.75亿元人民币，按年增长12.9%，不派中期股息；公司表示，内地气候异常并多地出现灾情，民生消费因此受到影响，期内饮品业务收入按年倒退8.2%。（完）

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