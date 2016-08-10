《香港报摘》--信报8月10日

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
**头版头条**
--港股进入牛皮待变格局，恒指期货夜市收报22,536点，升107点，较恒生指数 收市价高70点。
**其他**
--港铁 负责的沙田至中环线（沙中线）整体工程至今只完成59%，各部分工程较原定计划均有不同程度延误，造价很大机会超出政府核准预算的798亿港元。
--国际信贷评级机构穆迪指出，恒大 入股万科 对其有负面信用影响，但对评级不会有即时影响。
--受惠方便面市场复苏，统一企业中国 今年上半年纯利7.75亿元人民币，按年增长12.9%，不派中期股息；公司表示，内地气候异常并多地出现灾情，民生消费因此受到影响，期内饮品业务收入按年倒退8.2%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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