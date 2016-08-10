期货日报：沪胶持仓出现减多增空现象

以下内容节选自8月10日的《期货日报》：

9日，沪胶主力1701合约平开后，伴随着持仓的增加，多、空陷入胶着状态，期价窄幅振荡。之后，在周边商品市场恐慌情绪影响下，空头趁机大幅增仓，期价快速下探，跌幅一度超过2.5%。待市场情绪恢复，部分空头获利离场，期价有所回抽，无奈多头力量稍显薄弱，至尾盘，仍未收复失地。

虽然前20席位在整体持仓上空头增持而多头减持，但通过观察持仓动向，可以发现，部分席位对后市有着强烈的看多情绪，相对来说，看空情绪稍显逊色。(完)

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