期货日报：沪胶持仓出现减多增空现象

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
以下内容节选自8月10日的《期货日报》：
9日，沪胶主力1701合约平开后，伴随着持仓的增加，多、空陷入胶着状态，期价窄幅振荡。之后，在周边商品市场恐慌情绪影响下，空头趁机大幅增仓，期价快速下探，跌幅一度超过2.5%。待市场情绪恢复，部分空头获利离场，期价有所回抽，无奈多头力量稍显薄弱，至尾盘，仍未收复失地。
虽然前20席位在整体持仓上空头增持而多头减持，但通过观察持仓动向，可以发现，部分席位对后市有着强烈的看多情绪，相对来说，看空情绪稍显逊色。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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