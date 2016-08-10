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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 09:05 BJT

国泰君安期货：原料紧张而需求向好，大连焦炭期货涨势将延续

以下内容节选自8月10日的《期货日报》：

近期，焦炭价格持续上行，主力1609合约已经超过4月的高点。从基本面看，现货价格重心将持续上移。

　　从钢材市场的季节性需求变化来看，每年9—10月是需求旺季，市场基于3—4月的经验，对9—10月的上涨更为期待。当前，钢材库存处于近5年来的低点，低库存叠加旺季需求，将推升下游的采购热情，进而提振钢价。此外，目前，钢厂利润约200元/吨，利润率近10%。即将进入“金九银十”需求旺季，企业利润又不错，钢厂生产热情高涨，其对焦炭的采购也将放量。

　　综上所述，原料焦煤供应紧张，焦化厂开工率受环保限制而下滑，钢材市场“金九银十”预期强烈，焦炭现货价格仍将攀升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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