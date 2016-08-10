国泰君安期货：原料紧张而需求向好，大连焦炭期货涨势将延续

从钢材市场的季节性需求变化来看，每年9—10月是需求旺季，市场基于3—4月的经验，对9—10月的上涨更为期待。当前，钢材库存处于近5年来的低点，低库存叠加旺季需求，将推升下游的采购热情，进而提振钢价。此外，目前，钢厂利润约200元/吨，利润率近10%。即将进入“金九银十”需求旺季，企业利润又不错，钢厂生产热情高涨，其对焦炭的采购也将放量。