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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 09:07 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月10日

8月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价
的比较.(1美元=7.7566港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收高3.76点，或0.02%，报18,533.05点。道指
高位徘徊，惟成交清淡。 
        
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            120.740  1.58     22661     9.365
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            8.970    -0.22    11377     2.783
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            62.490   -0.02    151166    96.942
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            11.690   0.52     81991     18.135
           >                                               
 中石油    <0857.HK            68.850   0.95     21426     5.340
           >                                               
 中石化    <0386.HK            72.170   0.70     13080     5.598
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            35.200   0.34     2057694   54.606
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.020   1.71     5566      3.957
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            10.740   0.75     58017     8.331
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            6.520    0.15     1043      5.057
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.640   2.20     14605     4.778
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            33.230   0.94     1503      5.155
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            27.930   1.56     343       4.333
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            4.410    1.85     13004     0.684
           >                                               
 
    （完）

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