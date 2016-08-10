《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月10日

8月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价 的比较.(1美元=7.7566港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高3.76点，或0.02%，报18,533.05点。道指 高位徘徊，惟成交清淡。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 120.740 1.58 22661 9.365 > 中国铝业 <2600.HK 8.970 -0.22 11377 2.783 > 中国移动 <0941.HK 62.490 -0.02 151166 96.942 > 中国人寿 <2628.HK 11.690 0.52 81991 18.135 > 中石油 <0857.HK 68.850 0.95 21426 5.340 > 中石化 <0386.HK 72.170 0.70 13080 5.598 > 汇丰控股 <0005.HK 35.200 0.34 2057694 54.606 > 中电信 <0728.HK 51.020 1.71 5566 3.957 > 中国联通 <0762.HK 10.740 0.75 58017 8.331 > 兖州煤业 <1171.HK 6.520 0.15 1043 5.057 > 华能国际 <0902.HK 24.640 2.20 14605 4.778 > 南方航空 <1055.HK 33.230 0.94 1503 5.155 > 东方航空 <0670.HK 27.930 1.56 343 4.333 > 中芯国际 <0981.HK 4.410 1.85 13004 0.684 > （完）