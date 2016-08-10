《汇市简讯》欧元/澳元位于2016年低点上方，技术指标偏空

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
0103 GMT
* 美元普跌环境下，欧元/澳元延续昨日内移日(inside day)格局
* 澳洲央行总裁史蒂文斯稍后将发表演说，预计并无新意
* 欧元/澳元技术指标呈中性，5日、10日和20日移动均线下行，呈偏空态势
* 若收盘在4月低点1.4423澳元之下，则目标转向12月低点1.4368澳元
* 亚洲时段区间两端1.4465/1.4510澳元分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2b1nH5G
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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