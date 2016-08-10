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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元位于2016年低点上方，技术指标偏空

0103 GMT

* 美元普跌环境下，欧元/澳元延续昨日内移日(inside day)格局

* 澳洲央行总裁史蒂文斯稍后将发表演说，预计并无新意

* 欧元/澳元技术指标呈中性，5日、10日和20日移动均线下行，呈偏空态势

* 若收盘在4月低点1.4423澳元之下，则目标转向12月低点1.4368澳元

* 亚洲时段区间两端1.4465/1.4510澳元分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2b1nH5G

(完)

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