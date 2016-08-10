台湾债市：指标10年债殖利率早盘下跌，但追价不热短期难脱区间波动

路透台北8月10日 - 台湾指标10年公债105/4期 殖利率周三随美债走跌，但因105/4期下周即将面临换券，目前卖压尚且不大，盘中料呈区间波动走势。

交易员表示，近期105/4期及10年期冷券104/12期的殖利率水位拉得很近，可见市场给予105/4期公债的流动性贴水已经相当少。在些许换券卖压出笼下，本周初10年期公债殖利率盘中一度触及0.70%以上，但殖利率向上也不乏有接手买盘。

〞今天跟着美债下了，但往下的过程中追价也是冷冷的，就是区间波动而已。〞一位银行业交易员说。

较长期美国公债价格周二上涨，此前美国公布了疲弱的生产率报告，且英国央行购买长债未获足额供应，带动了对美国公债的需求。

另一位民营银行交易员认为，景气慢慢好转之下，9月市场对央行是否降息的看法逐渐纷歧，若央行不降息，可能引发部分抛盘卖压。但因市场资金仍然充裕，市场多半预估105/4期殖利率区间料不脱0.67-0.72%区间。

财政部将于9月2日标售10年期105/11期公债，预定金额300亿台币。该期公债将于下周三(17日)开始首日发行前交易。

本地时间10:23，10年券105/4殖利率跌1.30基点至0.6850%，成交44.5亿台币；五年券105/8 殖利率跌0.90基点至0.5090%，成交27.5亿台币；台股加权指数 则跌0.15%。

交易员预估，今日105/4殖利率主要交投区间料在0.68-0.69%；105/8期则在0.505-0.515%。

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