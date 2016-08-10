台湾汇市：台币兑美元早盘升近2角，因亚币普遍上扬且外资汇入

路透台北8月10日 - 台币兑美元 周三早盘升值近2角，续创逾一年盘中高位。交易员表示，因疲弱的美国数据拖累美元走低，台币随韩元等亚币上扬，且外资仍持续汇入，不过进口商等逢低承接力道也不弱。

他们指出，虽然亚币上扬，但像是韩国、日本以及台湾股市却是走弱。盘中将持续观察韩元与台股动态，预料今日台币欲挑战31.200关卡机率不大。

〞一堆外资要进来，但下方有代理行买美元，不知道是进口商还是老大。〞一位银行交易主管说。

另一公股银行交易员则表示，台币连日升值接近31.200关卡，对进口商而言已经是相当好的价位，因此趁机补一些美元部位。

本地时间10:00，台币兑美元升1.82角报31.273，此前盘中高位为去年7月24日的31.210；台股加权指数 跌0.11%，报9,144.77点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.134/31.174，上日收在31.210。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.220-31.320。

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