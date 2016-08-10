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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 09:42 BJT

金属期市：伦铜在一个月低点附近企稳，需求增长降温

上海期锡 隔夜上扬2.5%，因中国一些环保不达标的锡冶炼厂关停时间似乎要延长至本月中旬以后。

美国第二季非农生产力环比年率意外下跌，直指生产率持续疲弱，可能引发对企业利润和公司维持近期强劲雇佣步伐能力的担忧。

日本6月机械订单上升超过预期，显示企业逐渐愿意增加资本支出，对于带动日本经济增长至为重要。

一名官员表示，印尼矿业部周二建议，可授予美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼部门新的铜精矿出口许可，期限截至2017年1月11日。

LME交易商持仓报告周二显示，截至周五基金持有的期铜净多头仓位降至43,808口，7月29日时为48,190口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳/白云)

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