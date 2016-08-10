金属期市：伦铜在一个月低点附近企稳，需求增长降温

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
上海期锡 隔夜上扬2.5%，因中国一些环保不达标的锡冶炼厂关停时间似乎要延长至本月中旬以后。
美国第二季非农生产力环比年率意外下跌，直指生产率持续疲弱，可能引发对企业利润和公司维持近期强劲雇佣步伐能力的担忧。
日本6月机械订单上升超过预期，显示企业逐渐愿意增加资本支出，对于带动日本经济增长至为重要。
一名官员表示，印尼矿业部周二建议，可授予美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼部门新的铜精矿出口许可，期限截至2017年1月11日。
LME交易商持仓报告周二显示，截至周五基金持有的期铜净多头仓位降至43,808口，7月29日时为48,190口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳/白云)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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