《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**明报**

--Coach 表示，购买旗下产品的中国顾客数目持续增加，对未来发展感到乐观，估计2017年度仍会录得增长。

--德普科技 主席兼大股东李永生自7月28日公司股价暴跌以来，合共“被斩仓”沽出6.14亿股股份，涉及金额约1.31亿港元。

**星岛日报**

--冠君产业信托 行政总裁王家琦称，该公司6月完成再融资，估计可节省4,600万港元利息，有助下半年或明年派息增长。

--华人置业 近年频频派发股息，由2003年至今累计派息480亿港元，当中大股东刘銮雄获分派350亿港元。

**苹果日报**

--去年底开始投资本地细价股的深圳地产商杨荣义，上月中扫入万亚企业 的股票后在短短半个月持股增至逾30%，但表明无意按例提全购，或遭证监会纪律处分，拖累该股复牌后曾挫逾50%。

--卖壳屡次受阻的意马国际 近期透过公司股权转让的卖壳方式售出投资物业，以1.28亿港元售出黄竹坑环汇广场商厦，获利逾3,100万港元。

**东方日报**

--刘銮鸿任主席的利福国际 日前发盈警及遭基金股东富达（FMR LLC）大手减持股份后，同样由他担任主席的利福中国 近日亦遭富达减持股份，套现约469万港元。

--利邦 截至今年六月底止中期亏损扩大至约2亿港元，收入按年减约11.48%；利邦非执董冯咏仪获委任为接替冯国纶的副主席职务，冯国纶将继续出任利邦非执董及提名委员会成员。

**文汇报**

--金界控股 主席Timothy McNally估计，目前柬埔寨旅游业当中，中国旅客占总访客20%，为旗下赌场大众市场业务带来正面影响。 （完）

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