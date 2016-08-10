《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
**明报**
--Coach 表示，购买旗下产品的中国顾客数目持续增加，对未来发展感到乐观，估计2017年度仍会录得增长。
--德普科技 主席兼大股东李永生自7月28日公司股价暴跌以来，合共“被斩仓”沽出6.14亿股股份，涉及金额约1.31亿港元。
**星岛日报**
--冠君产业信托 行政总裁王家琦称，该公司6月完成再融资，估计可节省4,600万港元利息，有助下半年或明年派息增长。
--华人置业 近年频频派发股息，由2003年至今累计派息480亿港元，当中大股东刘銮雄获分派350亿港元。
**苹果日报**
--去年底开始投资本地细价股的深圳地产商杨荣义，上月中扫入万亚企业 的股票后在短短半个月持股增至逾30%，但表明无意按例提全购，或遭证监会纪律处分，拖累该股复牌后曾挫逾50%。
--卖壳屡次受阻的意马国际 近期透过公司股权转让的卖壳方式售出投资物业，以1.28亿港元售出黄竹坑环汇广场商厦，获利逾3,100万港元。
**东方日报**
--刘銮鸿任主席的利福国际 日前发盈警及遭基金股东富达（FMR LLC）大手减持股份后，同样由他担任主席的利福中国 近日亦遭富达减持股份，套现约469万港元。
--利邦 截至今年六月底止中期亏损扩大至约2亿港元，收入按年减约11.48%；利邦非执董冯咏仪获委任为接替冯国纶的副主席职务，冯国纶将继续出任利邦非执董及提名委员会成员。
**文汇报**
--金界控股 主席Timothy McNally估计，目前柬埔寨旅游业当中，中国旅客占总访客20%，为旗下赌场大众市场业务带来正面影响。 （完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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