全球金市：金价攀升，因美国数据疲弱导致美元下滑

亚洲股市周三守在一年高位附近，在美国公布疲弱的生产率数据并推低美元和美债收益率(殖利率)后，投资者对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息预期有所降温。

美元指数 下滑0.4%至95.831。

美国第二季非农生产率环比年率意外下降，可能证实美联储最担心的局面已经出现，即美国经济滑入较长的低增长时期，而美联储对此却无能为力。

美国劳动生产率连降第三季，意味着企业获利可能继续下滑，薪资增长或将维持疲弱。

日本6月机械订单上升超过预期，显示企业逐渐愿意增加资本支出，对于带动日本经济增长至为重要。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二下降0.12%至972.62吨。(完)

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