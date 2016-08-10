全球金市：金价攀升，因美国数据疲弱导致美元下滑

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
亚洲股市周三守在一年高位附近，在美国公布疲弱的生产率数据并推低美元和美债收益率(殖利率)后，投资者对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)的升息预期有所降温。
美元指数 下滑0.4%至95.831。
美国第二季非农生产率环比年率意外下降，可能证实美联储最担心的局面已经出现，即美国经济滑入较长的低增长时期，而美联储对此却无能为力。
美国劳动生产率连降第三季，意味着企业获利可能继续下滑，薪资增长或将维持疲弱。
日本6月机械订单上升超过预期，显示企业逐渐愿意增加资本支出，对于带动日本经济增长至为重要。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二下降0.12%至972.62吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/徐文焰；审校 王兴亚/许娜)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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