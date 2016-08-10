港报财经评论：大行转軚手快快--信报8月10日

砖头镬气㷫恰恰 大行转軚手快快/ 习广思

中国7月生产物价指数跌幅放缓，为市场人士对制造业持续萎缩的忧虑降温。虽然内地短期减息、降准无望，但亦无碍内房股受到热捧。正如本栏早前提及，评级机构对内房市场不太悲观，这足以成为游资追逐利润的理由，连本港地产股亦步入20年来最火热的升浪。

中国工业品出厂价格（PPI）7月按年下降1.7%， 跌幅连续第7个月收窄。该指数自2012年初跌入负数，至今已4年零7个月，PPI由年初的-6%逐渐收窄至-1.7%，反映制造业经营环境正在好转，作为全球第二大经济体，数年来经济初见企稳迹象。

7月居民消费价格（CPI）按年上涨1.8%，符合预期。虽然CPI升幅依然在政府制定的3%目标之下，为人民银行在必要时进一步放松政策留下空间，但通缩压力自去年起已见缓解。中国是全球最大出口国，物价持续回升有望减轻部分通缩压力。

摩根大通首席中国经济学家朱海斌表示，在今年底前PPI有望返回正值，这是今年最积极的变化之一；整体通胀温和，亦可以为减息打开通道，呼吁人行10月减息一次。

7月食品价格按年上涨3.3%，非食品价格按年升1.4%，市场预期上月水灾或令食品价格上涨，8月CPI有望进一步上升。

内房股昨天全线受捧，保利置业 一度急升9.1%，为10个月以来最大升幅，成交量是3个月平均值的近4倍。华润置地 涨3.4%，越秀地产 升6.7%，深圳控股 更有8.8%升幅。在内地上市的内房股升幅显着，上证指数地产分类指数已连升6个交易日。

交银国际分析报告预计内房股下半年还有10%至20%上升空间，未来两年利润增长没有放缓迹象，加上高股息支持股价，估计将有更多开发商上调财政年度销售目标，相信中期业绩可缓解市场忧虑。

中金分析报告表示，中金跟踪的城市上周房地产销量按月下降15%，但监于目前是传统淡季，故整体表现依然良好。中金认为，互惠基金对内房股的持仓处于历史低位，建议投资者8月在内地市场增持该类股份。事实上，包括合景泰富 在内，近日有多家中国地产开发商公布销售成绩超标，上调销售目标指引，因而触发中港内房股的乐观投资情绪。

对比内房股初起的升浪，本港地产股升幅更为惊人，自1月初低位计，恒生地产分类指数已大涨37%，远远胜过同期恒指约20%升幅；单计新地 ，便由1月底的约80港元，升至近日的111港元，升幅近39%。

自今年2月11日恒指见底以来，蓝筹股中表现最佳的10只成分股，就有一半是地产股，期内九仓 、新世界发展 、长实地产 等股份升幅均超过40%，大幅抛离恒指升幅。大部分分析员认为此现象并不合理，尤其过去一年来，他们几乎一面倒唱淡楼价及地产股。不过，近月情况已经改变，眼见地产股长升长有，分析员亦纷纷转軚，由淡友变好友。

瑞信今年5月发表报告指出，嘉里建设 等地产商以进取的按揭计划吸客的策略未必能持续，反映买家质素转差。该行建议避开投资高库存及财务状况较弱的发展商，对整体地产股给予「差于大市」评级。

不足3个月，瑞信日前发表报告指本港楼市气氛改善，发展商有意提升新盘及货尾的售价，新地筲箕湾「形荟」的定价高于市场10%，即将推出的新盘或继续有正面的反应。

自今年7月下旬开始，已有多间大行轮流唱好楼市及地产股，继美银美林、高盛后，摩根士丹利及花旗亦相继发表报告推荐地产股，刺激相关股份向上， 迟是迟了一点，但总胜过死硬派大淡友。

不过，相比起新盘定价进取，内房发展商来港扫地皮更值得关注。大和总研日前发表研究报告指出，五矿地产 夺得油塘住宅地皮，显示有更多内地资金将进驻香港购买地皮，因此本港发展商在补充土储方面将更具挑战，即使未来有更多地皮供应，大和预期住宅地价亦难以下跌。该行相信由内房所产生的新需求已足够吸收政府额外的土地供应，而且许多内房有能力在本港楼市投资数十亿元。

五矿落标的定价远高于市场预期30%，究竟该公司何以如此进取？实在令人费解。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘