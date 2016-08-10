港报财经评论：市场轮流炒，中资股追涨--经济日报8月10日

/ 林瑞芬

港股昨日略为整固，恒指 收报22,465点，微跌0.1%；国指 收报9,301点，微升0.3%，大市成交额缩至532亿港元。

近月升市大市成交配合不上，「乾炒牛市」可以多长，就难说。大家有心等埋个「深港通」消息，消息一日未出，都有可能反覆「乾炒」落去。始终环球金融市场暂处于太平期，货币面相对充裕。恒指及国指的估值仍较MSCI中国指数 便宜，恒指及国指的股息收益率均约4%，而MSCI中国只有2.5%。

招商证券认为，不能忽视中资股后来居上的可能性。中资企业生产经营活动预期改善，本月读数为55.3%，环比回升1.9个百分点，显示内地经济形势相对稳定。同时，前6个月工业企业收入及利润分别同比回升3.1%及6.2%，利润回升速度持续高于收入，利润率明显改善。工业企业去库存推进及M1/M2差值扩大，有利于PPI续回升。这将有利于上游产业，如原材料，工业品行业的盈利恢复。事实上，国家统计局昨公布7月份的数据显示，PPI由6月下降0.2%转为上涨0.2%，保持了今年3月以来环比价格为正的总态势；而7月PPI同比下降1.7%，降幅比6月收窄0.9个百分点。今年来，PPI同比一直维持回升势头。7月主要生产资料市场价格整体上升，黑色金属、有色金属、化工产品、煤炭价格涨势明显，乃带动PPI同比跌幅进一步收窄主因。供给侧改革在上游重工业去产能中，或已渐在发挥作用。

最新于8月4日公布，国家发改委、工资讯化部等多个部门再次召开会议，联合部署加快钢铁和煤炭行业的去产能工作，与去产能相关的专项奖补资金、金融、环保、职工安置等8个配套档已下发，将推进各地去产能工作的顺利开展，预计下半年去产能有望加速推进，有利PPI的持续回升。人民币三季度内阶段性企稳，财政政策发力，国企及供给侧改革推进，工业企业利润持续改善的背景下，招商证券看好上游工业、公用事业及基建工业股追落后。

昨日所见，追落后红筹股就一阵和暖风，除上海实业 再升3.9%之外，具改革概念的中国诚通 更急升9.5%，天津发展 、越秀地产 及深圳控股 涨幅4%至8.8%不等。除有深控及上实获大行唱好，其余多是顺风拿来短炒。深控获花旗点石成金，首予「买入」投资建议，看好其总部位于深圳，以及其「大都会商业模式」，目标价5.2港元。之前急升一轮的联想 则抖抖，昨收报5.4港元，微跌0.9%。市场在搵落后股炒，某程度反映部分迟入市者终按捺不住入市，但入市又怕大市值博率不够，常人心态搵落后股炒以增加值博率，这是升浪尾段常见现象。当然，如炒完落后股，又轮到整固完的强势股接力炒上，升浪持续就没问题。因此后市观察，技术上，恒指中期阻力23,000，国指阻力约9,300，宜以强势股再发力破之！不然，或应验落后股也当炒时，就是升浪的终结。国指冲不冲得上，很大程度上看上证表现，两者均受制于今年4月高位。上证昨收报3,025点，升0.7%。

笔者于7月13日曾推介的广汽集团 ，昨冲抵11港元阻力，高见11.28港元，收报11.24港元，升幅5.8%，成交额2.55亿港元。跟进当时股价10港元左右，帐面暂有利润。策略而言，视乎广汽后市能否守稳11港元楼上，才能确定中期反覆挺进14港元的上升空间。8月以来，不乏大行唱好，瑞信及摩根士丹利分别调升广汽目标价至14.7港元及15.2港元，最新德银把广汽目标价由11.25港元，上调至12.55港元。

粗略统计，自6月低位以来，中资汽车股整体造好，广汽股价累升24%，还不是当中最强劲。长城汽车 、北京汽车 及吉利汽车 累升达42%以上，反而新能源汽车比亚迪 只是累升19%。德银认为汽车股整体造好，主因是今年第二季汽车销售按年升10%，市场预期上半年度各大汽车企业应受惠行业的好景气，盈利录增长，加上，在去年第三季低基数下，预期第三季销售及盈利持续按年增长，冲高整个汽车股类。

不过，德银指出，虽然预期中国汽车生产商于第三季销售可录得双位数按年增长，但对第四季前景则审慎，建议应开始有选择地筛选。汽车当中，德银首选东风集团 ，指东风虽缺乏强劲增长，但预期其毛利率将有快速恢复能力，估值吸引，目标价由11.85港元上调至12.15港元。惟野村及高盛于月内的意见与德银就不同，同时下调东风评级至「中性」，目标价分别为10.26港元及10.24港元。意见分歧如此，股民如何取舍，看趋势，东风股价于后市如稳守8.8港元楼上，而半年度业绩，经营指标又有向好之势，股价有效抽升突破10港元，值得看高一綫。（完）

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