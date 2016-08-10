港报社评：数码广播再添败绩，传媒营运景况艰辛--明报8月10日

香港数码电台广播（DBC）决定交回牌照给政府，完成有关程序之后停播。这是本港数码广播又一次挫败，设若政府在声音广播政策方面，并无计划向数码化过渡转型，以目前包括网络电台在内的广播生态，除非数码声音广播投资者从硬件到软件都不惜工本地投资，这类广播才有机会死里逃生，否则在DBC退出之后，数码声音广播的前景难以乐观。

传统模拟制式（FM）广播，可使用频谱已达饱和，若要扩展广播事业，必须另辟蹊径。10多年前，数码广播渐趋成熟，技术较先进，可以提供声音画面广播，政府决定引入，那是一项进步。2011年之后，政府批出3个商营机构经营数码声音广播的牌照，不过仅仅约4年之后，去年9月，凰凤优悦（URadio）宣布交回牌照；现在DBC接着退出，仅剩新城电台仍然营运数码声音广播。另外，公营的香港电台有同类广播频道。

DBC宣布交回牌照，主要认为「无得做」，看不到前景。现在电台广播受衆主要是流动人口，即是在汽车上装设收音机等设备，供驾驶人士（包括营业车司机和乘客）收听，而汽车原本内置的收音机接收FM广播，政府在推出数码声音广播之前，明确表示不会禁止FM广播，两者须透过竞争，由市场决定优胜劣败。DBC营运之初，曾经送赠数码收音机给的士，藉此切入市场和铺开覆盖率；靠送赠打开局面，就看投资者有多大财力，若给每一部汽车都送一部收音机，普及率当然大增，否则难以与FM广播相提并论。

据知，政府于去年规定车辆须安装数码收音机，不过就FM广播，政府并未如数码电视广播一样，设下终止广播日期。即是说，数码收音机须在FM广播并存下从后追赶，DBC方面估计需时约12年才可以与FM广播打成平手，这种情况令投资者认为看不到前景，于是选择停播。传媒行业，硬件优势具有决定性作用，FM广播占据平台，若政府没有相应政策调整，在两者并存下，数码声音广播又缺乏非听不可的诱因，则其生存和发展就要面对严峻考验。

数码声音广播与FM广播比较，音质有优势，不过一般市民未必能够察觉，只是数码声音广播未用好优势，拉开与FM广播的差别，则数码声音广播的定位，就更难取得突破。昨日在港台「Phone in」节目，有市民指出DBC的节目与其他电台类同，未能超越，没有非听不可的理由，很难促使市民掏腰包购买数码收音机。看来，除了普及率的先天劣势，数码广播未发挥特色，太多FM广播的「熟口熟面」节目，是未能异军突起的原因之一。不过，硬件投资需要庞大财力，软件的节目主持人和节目制作等开支亦不菲，在广告收益低迷景况下，营运传媒实际上是无底深潭，并非一般投资者可以承担。

另外，随着互联网技术日益精进，广播生态已经大变。现在网络电台兴起如雨后春笋，只要有一定订户，就可以生存，而网络电台之间也可以「串流」，其性质与功能，除了音质和收听质素或许有不及数码声音广播，其他并没有根本不同。其实，网络电台的小衆传播功能，也是数码声音广播的目标，而网络电台毋须领牌，开支不多，营运上极具竞争力。互联网加上智能手机日新月异，传播手段五花八门，这种情况在10多年前并不存在，传统的传播平台都受到挑战，由于数码声音广播属于新生事物，并未站稳脚跟，因而容易被冲倒。若政府不调整数码声音广播政策，则其前景难以乐观，或许会出现优质广播技术被淘汰的劣币驱逐良币局面。

DBC决定停播，还折射出传媒营运困难。这几个月，先后已有亚视停播，一份中文报章停刊，其他报刊精简人手、裁员等消息，时有所闻，反映在传媒转型、经济低迷广告萎缩情况下，传媒经营艰辛、传媒人工作缺乏保障的困境。DBC停播，将影响113人的工作，际此传媒寒冬，传媒失业大军再添新员，整体景况使人忧虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘