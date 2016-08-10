港报社评：楼市乍现小阳春，后向还看供求--经济日报8月10日

本港楼价走势渐稳，甚至出现小阳春迹象，此应因需求续撑楼市，除自住需求仍强、金融市场欠出路亦吸长綫投资者入楼市。惟楼市供应续增，经济趋淡恐碍需求，将左右楼市后向。

本港楼价自去年9月见顶回落约一成后，近日楼价渐趋稳定，甚至乍现小阳春，如一手新盘市场，不少发展商积极推盘仍获承接，有新盘加推时更可轻微加价；二手市场放盘日渐被消化，部分心急买家见楼价跌势渐定、加息迟迟未至，不惜出较高价钱买心头好，令个别屋苑成交价迭见近期新高。楼市未如原先估计般冷，主因应是需求较预期理想，成楼价主要支撑。

一方面，本港自住需求仍强。近期不少一手新盘的买家，以自住用家为主，此或显示本港失业率续保持3.4%的低位，港人置业能力仍未受经济淡风太大影响；且发展商亦因应港人购买力调整策略，推更多售价约300万元，甚至低于300万元的细小单位，再配合高成数按揭，催谷自住客入市。

另一方面，楼市对长綫投资者吸引力增。本港有不少中上阶层坐拥资金等待投资机会，惟黑天鹅乱飞令股市波动难测、环球水浸令债息超低，过往被视为有升没跌的人民币又趋贬值，在欠缺更佳投资出路下，本港楼价相对平稳，租金回报率一般仍有3厘，楼市对长綫投资者便显吸引力。一如个别有稳定收益的高息股，近月不断被资金追逐，令股价屡见新高。

根据本港二手楼价指数，今年楼价跌幅已由3月时最多累跌约6%，已逐渐收窄至只跌约3%，年底前楼价是升是跌还是稳，则始终系于楼市的供应与需求。若从供应面看，楼市压力实不断累积，如港府指未来三至四年私楼潜在供应创9.3万伙的纪录新高，随着港府近年加快推地，整体供应量料续趋升，楼市供应断层应难复再，几年前因楼市供不应求引发的楼价升浪，将难历史重演。

楼市后向更关键变数，应在需求能否跟得上供应增长，一如近月般撑起楼价。对需求影响最大的应非加息，因在环球资金水浸下，香港纵加息亦幅度有限，遑论市场料美国年底前再加息机会率仍不过半。更值得留意的实是本港经济，如失业率会否较明显趋升，损自住客购买力，以至经济淡风会否影响租金，削长綫投资者入市意慾，此将是观察本港楼市后向的重要风向标。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘