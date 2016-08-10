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货币新闻 | 2016年 8月 10日 星期三 10:07 BJT

芝加哥期市：大豆价格连续第六日上涨，逼近一周高位

以下是0130 GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦            416.50   -0.50   -0.12%   -0.12%    422.59    53
    CBOT玉米            333.25    0.75   +0.23%   -0.45%    348.66    37
    CBOT大豆            993.50    5.50   +0.56%   +0.86%    1026.0    54
    CBOT稻米              9.70   $0.00   +0.00%   +4.25%    $10.29    45
    美国原油             42.69  -$0.08   -0.19%   -0.77%    $44.23    51
    汇率
    欧元/美元           $1.115  $0.003   +0.26%   +0.50%
    美元/澳元           0.7691   0.002   +0.26%   +0.54%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰/张若琪)

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