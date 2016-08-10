芝加哥期市：大豆价格连续第六日上涨，逼近一周高位

以下是0130 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 416.50 -0.50 -0.12% -0.12% 422.59 53 CBOT玉米 333.25 0.75 +0.23% -0.45% 348.66 37 CBOT大豆 993.50 5.50 +0.56% +0.86% 1026.0 54 CBOT稻米 9.70 $0.00 +0.00% +4.25% $10.29 45 美国原油 42.69 -$0.08 -0.19% -0.77% $44.23 51 汇率 欧元/美元 $1.115 $0.003 +0.26% +0.50% 美元/澳元 0.7691 0.002 +0.26% +0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 龚芳/徐文焰/张若琪)