澳股业绩：澳洲联邦银行年度获利连续第七年创新高，但坏账增加

路透悉尼8月10日 - 澳洲第二大银行--澳洲联邦银行 周三公布年度现金获利创纪录高位，但维持股息不变，并警告称薪资增长疲弱及政治不确定性对澳洲经济构成威胁。

执行长Ian Narev提醒，要警惕“需求走软、竞争激烈以及监管逐步收紧的影响”。该行此前公布，截至6月30日的会计年度现金获利为94.5亿澳元(72.7亿美元)，较上年增长3%，且为连续第七年创纪录高位。

澳洲联邦银行公布每股派息2.22澳元，年度股息总计4.20澳元；这是2009年以来首次不上调股息。若按市值计，该行则是澳洲最大的银行。

贷款减值费用(LIE)增加27%，主要归因于面向资源、大宗商品和奶制品行业的贷款拨备增加。该费用与贷款总额之比为19个基点，仍接近纪录低位。

衡量银行盈利能力的关键指标--净利差下降2个基点至2.07%，成本/收入比下降40个基点至42.4%。(完)