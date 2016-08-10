《路透晚报》--8月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：未来经常项目人民币跨境使用将扩大，跨境投融资渠道将拓宽

中国央行表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。

--中国经济：预计今年全年CPI上涨2.0%，PPI下降2.7%--国家信息中心

中国国家信息中心预测部最新报告预计，今年全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，工业品生产者价格指数（PPI）同比下降1.7%。

--中国经济：11省上半年GDP增速未达全年目标，山西和辽宁垫底--人民网

中国官方媒体--人民网报导称，目前除黑龙江外，中国其它30省市已悉数公布上半年GDP；其中11省份上半年增速低于全年预期目标，尤以山西和辽宁为甚，差距超过2个百分点。

--中国房地产：上半年土地出让成交价款1.32万亿，同比增24.8%--国土资源部

据中国国土资源部消息，据初步统计，受宏观经济指标持续改善影响，上半年全国土地市场逐步回稳，上半年土地出让面积和成交款双增，其中成交价款1.32万亿元人民币，同比增24.8%，房地产用地供应有逐步企稳迹象。

--中国经济：钢铁出口不存在倾销，1-7月去产能仅完成今年目标的47%--发改委

中国国家发改委称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。

--中国经济：去年全国耕地面积基本稳定，新增建设用地总量同比降27%--国土部

中国国土部最新表示，去年全国耕地面积基本稳定，持续维持在20.25亿亩；但新增建设用地总量较2014年下降了292.8万亩，降幅达到27.4%。

--投行观点：中国目前房贷总水平未过红线，房贷杠杆升速加快存隐忧--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，得益于此前存量低、久期短，中国目前的房贷总水平还未达“警戒线”，相对国际可比指标，中国目前的房贷杠杆和房贷负担能力还未超出合理范围；但近来房贷杠杆上升速度明显加快，其中不无隐忧。

【金融】

--中国金融：二季度末商业银行不良率持平于1.75%，拨备覆盖率175.96%--银监会

中国银监会公布数据显示，二季度末商业银行（境内外法人口径）不良贷款率1.75%，与上季末持平，信贷资产质量总体可控；拨备覆盖率为175.96%，较上季末上升0.93个百分点，针对信用风险计提的减值准备较为充足。

--台湾金融：土银增持台股至40亿台币，债券实现获利逾2亿会再加码--总经理

台湾大型官股银行--土地银行总经理高明贤表示，随着景气逐渐复苏，该行看好下半年台股前景，近期已陆续增持台股，投资部位亦自先前的30亿台币以下，提高到40亿台币以上。

【固定收益】

--中国债市：国开行考虑推债券置换操作，将以新券置换次新券--消息

两位消息人士透露，中国国家开发银行正考虑对其在银行间债市发行的债券推出置换操作，换券招标中将以新券置换次新券。业内人士认为，此举主要是针对目前国开10年新老券发行交接时，为市场提供更多选择，以更平稳地实现新老券过渡。

--中国公开市场：今日进行800亿元七天期逆回购，单日净投放250亿

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放250亿元。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率2.4315%，获14亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标续发行的五年期固息国债获14亿元人民币追加认购，最终发行364亿元，发行价101.20元；业内人士此前透露，该期债加权 中标收益率2.4315%，远低于此前2.50%的预测均值。

--中国债市动态：国开债券置换消息令买气再高涨，10年国债收益率跌破2.70%

受国开行拟推债券置换消息提振，中国银行间债市现券一二级市场看多情绪再升温。交易员称，国开行考虑以新券置换次新券操作，令此前较为沉寂的10年国开活跃券160210收益率领跌，带动国债等其他期限品种同步走低，10年国债收益率跌破2.70%位置。

--中国货币市场：供给收缩资金面持续偏紧，融入难度增加逆回购助益不大

中国银行间市场资金面维持偏紧局面，隔夜和七天品种供给均有收缩，主要回购利率则上行。交易人士表示，大行供给不足，公开市场逆回购虽净投放但助益不大，融入难度较昨日更有增加，且隔夜表现更为明显。

--中企海外债券：美元城投债成香饽饽，重庆南岸债交易首日大涨逾5美元

二位市场人士表示，中国重庆市南岸区城建公司最新发行的2亿美元10年期债券，继昨日遭哄抢后，在今天上市交易后更是大幅上涨逾5美元，截止目前，信用利差缩减至少约60个基点(bp)以上。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价大幅收升，短期料难现趋势性升贬走势

人民币兑美元即期较上日收盘价大幅收升，中间价亦两连升。交易员称，汇价继续跟随美元指数波动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。

--中国外汇：市场进入多重均衡，中间价形成机制将更市场化透明化--新华

新华社发表评论称，中国外汇市场已进入多重均衡状态，凭借人民币兑美元中间价和人民币兑一篮子货币指数两大汇率调节工具，一个更市场化和透明化的中间价形成机制正浮出水面，市场也逐渐开始通过更为开放的视角看待人民币汇率。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘反弹动能不足股指震荡蓄势

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持震荡蓄势走势，煤炭、钢铁板块再度活跃，但市场反应偏淡。大盘前期快速下探后本周企稳反弹，但存量资金博弈格局下大盘反弹动能仍显不足。

--港股业绩：港交所中期净利同比下降27%，深港通技术上已准备就绪

按市值计亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）今年上半年净利按年下降27%，因股票及商品市场交投放缓。公司重申，深港通技术上已准备就绪，只待监管机构批准。

--中国个股：廊坊控股增持至15.3%超过恒大，廊坊发展大股东再易位周三起停牌

中国区域性地产公司--廊坊发展公告称，公司控股股东廊坊市投资控股集团8月5日、9日合计增持公司1.8%的股份至15.3%。由此，廊坊控股持股比例将超过此前三度举牌至15%比例的恒大地产集团公司3333.HK，继续保持了第一大股东的地位。

--港股业绩：九龙仓上半年核心盈利升近14%，增派中期息每股0.58港元

香港综合企业--九龙仓集团公布，上半年的核心盈利按年升13.6%，主要受香港的投资物业收益增长带动。

--台股业绩：台积电7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%、月减6.1%。累计1-7月营收5,017亿台币，年减1.3%。

--中国个股：长江证券拟分拆长江国际金融在香港联交所上市

中国中型券商--长江证券公告称，拟分拆孙公司长江证券国际金融集团公司在香港联交所上市，计划发行股数为扩大后总股本的25%（未考虑超额配售）。

--中港股业绩：中国神华上半年净利同比跌19.3%，因煤价及电价同比皆降