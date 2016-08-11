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亚洲 | 2016年 8月 11日 星期四 08:00 BJT

****主要国家经济指标预测--8月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值       前值
    
    8月11-15日 
     --  中国广义货币供应量(M2)(较上年同期)            7月      +11.2%     +11.8%
             新增人民币贷款(亿)                                  8,000     13,800
             人民币各项贷款余额(较上年同期)          7月末      +13.8%     +14.3%               
        
    
    8月11-20日 
     --  中国实际使用外资(FDI)(较上年同期)           1-7月         --      +5.10%
    
    8月11日(四)
     --  韩国央行利率决定                             8月        1.25%      1.25%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       -0.4%      +0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.4%      +0.3%
    0800 意大利CPI(较前月)                         7月终值       +0.2%      +0.2%
                  (较上年同期)                                   -0.1%      -0.1%
               HICP(较前月)                                      -1.8%      -1.8%
                   (较上年同期)                                  -0.1%      -0.1%
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  6月         --   顺差17.77
               全球贸易收支(亿欧元)                                --   顺差50.33
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月         --       49.45
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月         --       56.10
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月         --       39.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月         --       34.30
    1200 新西兰制造业表现指数(PMI)                     7月         --        57.7
    1230 美国进口物价(较前月)                          7月       -0.3%      +0.2%
             出口物价(较前月)                                     持平      +0.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月6日当周        26.5       26.9
                       四周均值(万人)                              --      26.025
                 续请失业金人数(万人)          7月30日当周       214.0      213.8
    1230 加拿大新屋价格指数                            6月       +0.3%      +0.7%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      7月         --       -4.9%
             进口物价(较上年同期)                                  --       -4.9%
    2245 新西兰零售销售(较前季)                     第二季         --       +0.8%
                       (较上年同期)                                --       +4.8%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --   买超3,121
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超955
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值 
    
    8月10日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                            8月       +2.0%        --
    0130 澳洲房屋融资                                  6月       +1.2%      +2.4%
             投资性房屋融资                                      +3.2%        --
    0300 韩国L货币供应额                               6月       +7.3%        --
    0645 法国工业生产(较前月)                          6月       -0.8%      +0.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周       564.0        --
                抵押贷款再融资指数                              2,538.3       --
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     6月       562.4      557.4
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         8月        57.7        --
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数       8月        52.7        --
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          7月    赤字1,130   赤字1,130
    2100 新西兰央行利率决定                            --         2.0%       2.0%
    2245 新西兰食品价格指数                            7月       -0.2%        --
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              7月         正5        正6 (完)          
    
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜/张明钧；审校 张荻)

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