主要国家经济指标预测--8月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11-15日 -- 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期) 7月 +11.2% +11.8% 新增人民币贷款(亿) 8,000 13,800 人民币各项贷款余额(较上年同期) 7月末 +13.8% +14.3% 8月11-20日 -- 中国实际使用外资(FDI)(较上年同期) 1-7月 -- +5.10% 8月11日(四) -- 韩国央行利率决定 8月 1.25% 1.25% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.3% 0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) -1.8% -1.8% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差17.77 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差50.33 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 49.45 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 56.10 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 39.30 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 -- 34.30 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 57.7 1230 美国进口物价(较前月) 7月 -0.3% +0.2% 出口物价(较前月) 持平 +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 26.5 26.9 四周均值(万人) -- 26.025 续请失业金人数(万人) 7月30日当周 214.0 213.8 1230 加拿大新屋价格指数 6月 +0.3% +0.7% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -4.9% 进口物价(较上年同期) -- -4.9% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +0.8% (较上年同期) -- +4.8% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,121 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超955 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 +2.0% -- 0130 澳洲房屋融资 6月 +1.2% +2.4% 投资性房屋融资 +3.2% -- 0300 韩国L货币供应额 6月 +7.3% -- 0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.8% +0.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 564.0 -- 抵押贷款再融资指数 2,538.3 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 6月 562.4 557.4 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 57.7 -- 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 8月 52.7 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,130 赤字1,130 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.0% 2.0% 2245 新西兰食品价格指数 7月 -0.2% -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 正5 正6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/张明钧；审校 张荻)