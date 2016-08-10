香港个股：新鸿基公司将认购中民投国际1亿美元股份，持股比例4.55%

路透香港8月10日 - 香港投资及融资贷款机构--新鸿基有限公司 称，将行使可换股票据的权利，认购中民投国际1亿美元的股份，持股比例为4.55%。

新鸿基公司周二晚间于联交所的声明称，已向中民投国际发出通知，要求根据转换权，按每股1美元认购1亿股换股股份，相当于中民投国际经扩大后股本约4.55%的股份。

新鸿基公司表示，“董事认为，转换可换股票据可透过参与云集众多主要国际投资者之重大跨国投资平台，令集团之投资组合多元化扩展至金融服务行业之其他范畴。”

中民投国际为中国领先的民营投资集团中国民生投资股份有限公司（中民投）于新加坡的子公司，主要业务活动为投资控股。

于2014年12月成立的中民投国际，2015年末未经审核综合资产净额达17.9亿美元；截至去年底止2015年度录得其他收入923万美元，除税后溢利50.9万美元。

香港时间10:41，新鸿基公司持平于4.63港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)