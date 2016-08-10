重发-《全球汇市》美元全线下挫，英镑自一个月低点回升

(重发以修正表格格式) * 美元普跌，美国非农就业报告的提振作用消退 * 日股疲软令美元/日圆承压 * 英镑自一个月低点反弹，澳元触及三个月高点 路透东京8月10日 - 美元兑日圆周三下跌，日股下挫助长对日圆的避险需求，而饱受打击的英镑则在逢低 买盘帮助下自一个月低点回升。 美元兑欧元和澳元亦下跌，疲软的美国劳动生产率数据令美元在上周强劲就业报告刺激下取得的动能被削 弱。 美元/日圆 跌0.6%，报101.325；周一曾高见102.660，因上周的美国就业报告强于预期。 欧元/美元 涨0.3%，报1.1148，此前触及五日高点1.1149。 英镑/美元 涨0.4%，报1.3060，自周二触及的7月11日来低点1.2956反弹。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，如果英国经济下滑情况恶化，那么有可能需要出台更多 量化宽松措施 。此言论令英镑周二受到打击。 “英镑超卖了，因此得益于一些市场修正，英镑的反弹也惠及其他货币兑美元。目前市场交易偏淡，每个 波动都易被放大。”IG证券驻东京的外汇分析师Junichi Ishikawa说。 本周有许多交易员和投资者还在暑休，交投料将相当平淡。 英镑或许已在反弹，但长期走势料仍是艰困。 “每一项采购经理人指数(PMI)报告的重要性都将被放大，因交易员基本上将此视为反映英国央行政策走 向的指标，”BK Asset Management外汇策略主管Boris Schlossberg写道。 “如果PMI报告显示英国经济在退欧公投之后进一步恶化，那么麦卡弗蒂先生的警告就会获得认同，市场 人士将在未来数月中把(英镑/美元)朝着公投后低点卖出。” 美元指数 下跌0.4%，报95.799。 “美国生产率数据弱于预期，令美元全线承压。市场通常不会给予该数据太多的关注，但因其为连续第三 季下滑，因此吸引了大家的关注，”巴克莱驻东京首席日本汇率策略师Shin Kadota指出。 美国劳工部周二公布，美国第二季非农生产力(即衡量单位工人每小时产出的指标)环比年率初值为下滑0. 5%，为连续第三个季度下跌，是自1979年以来最长跌势。 澳元兑美元 升至三个月高点0.7703，澳元本周备受追捧，因澳洲收益率相对较高，且投资者风险 偏好上升。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1146 1.1117 +0.26 +2.63 1.0860 美元/日圆 101.31 101.89 -0.57 -15.79 120.30 欧元/日圆 112.93 113.24 -0.27 -13.44 130.47 美元/瑞郎 0.9791 0.9808 -0.17 -2.27 1.0018 英镑/美元 1.3069 1.3000 +0.53 -11.32 1.4738 美元/加元 1.3061 1.3115 -0.41 -5.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.6522 6.6610 -0.13 +1.28 6.5680 澳元/美元 0.7693 0.7671 +0.29 +5.75 0.7275 新西兰元/美元 0.7209 0.7164 +0.63 +5.63 0.6825 澳元/日圆 77.930 78.170 -0.31 -11.06 87.620 新西兰元/日圆 73.040 72.990 +0.07 -10.91 81.980 英镑/日圆 132.41 132.37 +0.03 -25.28 177.22 澳元/新西兰元 1.0670 1.0702 -0.30 +0.06 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪/龚芳/侯雪苹；审校 于春红/徐文焰/高琦/龚芳)