《汇市简讯》美元指数亚洲时段大幅下降，技术面呈中性

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
0246 GMT
* 美元指数亚洲时段跌0.45%，美元全线遭遇抛售，没有重大消息，但流动性不佳
* 各市场表现不一；E-迷你标普500指数期货跌0.1%，西德克萨斯中质油跌0.2%，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%
* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走势冲突，缺乏明显倾向
* 美元指数处于8月区间中间段，若跌破8月反弹行情61.8%的回撤位95.58则偏空
* 亚洲时段区间两端95.69/96.11分别为初步支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2b1AZiD
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选