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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 11:04 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段大幅下降，技术面呈中性

0246 GMT

* 美元指数亚洲时段跌0.45%，美元全线遭遇抛售，没有重大消息，但流动性不佳

* 各市场表现不一；E-迷你标普500指数期货跌0.1%，西德克萨斯中质油跌0.2%，日经指数跌0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线走势冲突，缺乏明显倾向

* 美元指数处于8月区间中间段，若跌破8月反弹行情61.8%的回撤位95.58则偏空

* 亚洲时段区间两端95.69/96.11分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2b1AZiD

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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