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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 11:06 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月10日至8月17日

路透8月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A
MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 开始日期        结束日期     公布时间   公司代码      业绩季度及公司名称
 2016年8月10日                BMO        RL.N          Q1 2017 Ralph Lauren Corp 
 2016年8月10日                BMO        KORS.N        Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 
 2016年8月10日                10:00      PRGO.N        Q2 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 2016年8月10日                AMC        CSRA.N        Q1 2017 CSRA Inc 
 2016年8月11日                BMO        KSS.N         Q2 2016 Kohls Corp 
 2016年8月11日                BMO        M.N           Q2 2016 梅西百货(Macy's)
 2016年8月11日                AMC        JWN.N         Q2 2016 Nordstrom 
 2016年8月11日                AMC        NVDA.OQ       Q2 2017 英伟达(Nvidia)
 2016年8月15日                BMO        SYY.N         Q4 2016 Sysco Corp 
 2016年8月16日                BMO        HD.N          Q2 2016 家得宝(Home Depot)
 2016年8月16日                BMO        TJX.N         Q2 2017 TJX Companies Inc 
 2016年8月16日                10:30      AAP.N         Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016年8月16日                AMC        URBN.OQ       Q2 2017 Urban Outfitters Inc 
 2016年8月17日                NTS        TGT.N         Q2 2016 Target Corp 
 2016年8月17日                BMO        PGR.N         July 2016 Progressive Corp 
 2016年8月17日                BMO        LOW.N         Q2 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016年8月17日                BMO        SPLS.OQ       Q2 2016 史泰博(Staples)
 2016年8月17日                12:00      ADI.OQ        Q3 2016 Analog Devices Inc 
 2016年8月17日                AMC        CSCO.OQ       Q4 2016 思科(Cisco Systems)
 2016年8月17日                AMC        NTAP.OQ       Q1 2017 NetApp Inc 
 2016年8月17日                AMC        LB.N          Q2 2016 L Brands Inc 
 2016年8月17日                AMC        A.N           Q3 2016 安捷伦科技
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 杜明霞)

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