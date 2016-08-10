《美国上市公司业绩公布日程表》--8月10日至8月17日

路透8月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；A MC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年8月10日 BMO RL.N Q1 2017 Ralph Lauren Corp 2016年8月10日 BMO KORS.N Q1 2017 Michael Kors Holdings Ltd 2016年8月10日 10:00 PRGO.N Q2 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 2016年8月10日 AMC CSRA.N Q1 2017 CSRA Inc 2016年8月11日 BMO KSS.N Q2 2016 Kohls Corp 2016年8月11日 BMO M.N Q2 2016 梅西百货(Macy's) 2016年8月11日 AMC JWN.N Q2 2016 Nordstrom 2016年8月11日 AMC NVDA.OQ Q2 2017 英伟达(Nvidia) 2016年8月15日 BMO SYY.N Q4 2016 Sysco Corp 2016年8月16日 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 2016年8月16日 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 2016年8月16日 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 2016年8月16日 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 2016年8月17日 NTS TGT.N Q2 2016 Target Corp 2016年8月17日 BMO PGR.N July 2016 Progressive Corp 2016年8月17日 BMO LOW.N Q2 2016 Lowe's Companies Inc 2016年8月17日 BMO SPLS.OQ Q2 2016 史泰博(Staples) 2016年8月17日 12:00 ADI.OQ Q3 2016 Analog Devices Inc 2016年8月17日 AMC CSCO.OQ Q4 2016 思科(Cisco Systems) 2016年8月17日 AMC NTAP.OQ Q1 2017 NetApp Inc 2016年8月17日 AMC LB.N Q2 2016 L Brands Inc 2016年8月17日 AMC A.N Q3 2016 安捷伦科技 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 杜明霞)