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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 11:23 BJT

日本股市：日经指数早盘收跌0.3%，受日圆强势及获利了结打击

“走势全都与利差及预期有关，”Parry International Trading驻香港董事总经理Gavin Parry称。

东证股价指数 早盘收跌0.4%至1,312.11点；JPX-日经400指数 跌0.5%至11,805.19点。

日本金融市场周四将因公共假日休市，一些投资者还计划周五休假过一个长周末。

开盘前日本公布的经济数据呈现一定乐观迹象。日本内阁府公布的数据显示，日本6月机械订单上升8.3%，远高于3.1%的预估中值，显示企业逐渐愿意增加资本支出。

日本央行将根据其扩大后的资产购买计划买进上市交易基金(ETF)也支撑人气。

个股方面，普利司通 股价下跌6.2%，此前该公司将集团年度净利预期下调16.8%，并将集团营业利润预期下调12.9%。

日本显示器公司(JDI) 跌5.2%，此前公布4-6月份净亏损扩大等不利消息。

资生堂 跌7.6%，此前该公司下调了年度获利预期。

但多美 股价飙升6.9%，此前该公司集团营业亏损收窄，而且预期年度获利将上升48.2%。(完)

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