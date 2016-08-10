日本股市：日经指数早盘收跌0.3%，受日圆强势及获利了结打击

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
“走势全都与利差及预期有关，”Parry International Trading驻香港董事总经理Gavin Parry称。
东证股价指数 早盘收跌0.4%至1,312.11点；JPX-日经400指数 跌0.5%至11,805.19点。
日本金融市场周四将因公共假日休市，一些投资者还计划周五休假过一个长周末。
开盘前日本公布的经济数据呈现一定乐观迹象。日本内阁府公布的数据显示，日本6月机械订单上升8.3%，远高于3.1%的预估中值，显示企业逐渐愿意增加资本支出。
日本央行将根据其扩大后的资产购买计划买进上市交易基金(ETF)也支撑人气。
个股方面，普利司通 股价下跌6.2%，此前该公司将集团年度净利预期下调16.8%，并将集团营业利润预期下调12.9%。
日本显示器公司(JDI) 跌5.2%，此前公布4-6月份净亏损扩大等不利消息。
资生堂 跌7.6%，此前该公司下调了年度获利预期。
但多美 股价飙升6.9%，此前该公司集团营业亏损收窄，而且预期年度获利将上升48.2%。(完)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选