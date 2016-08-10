日本股市：日经指数早盘收跌0.3%，受日圆强势及获利了结打击

“走势全都与利差及预期有关，”Parry International Trading驻香港董事总经理Gavin Parry称。

东证股价指数 早盘收跌0.4%至1,312.11点；JPX-日经400指数 跌0.5%至11,805.19点。

开盘前日本公布的经济数据呈现一定乐观迹象。日本内阁府公布的数据显示，日本6月机械订单上升8.3%，远高于3.1%的预估中值，显示企业逐渐愿意增加资本支出。

日本央行将根据其扩大后的资产购买计划买进上市交易基金(ETF)也支撑人气。