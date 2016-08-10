路透基点：置富产业信托重返市场筹集45亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在签署一笔32亿港元贷款不到八个月后，置富产业信托再次入市筹集45亿港元(5.8亿美元)五年期俱乐部贷款。

消息人士表示，约有五家银行正在加入这次融资的过程中。

贷款包含一笔38亿港元定期贷款，以及一笔7亿港元循环贷款。一位消息人士称，综合收益介于100-150个基点区间。

所筹资金将用于再融资和一般企业用途。去年12月，置富产业信托签署了一笔32亿港元的五年期俱乐部贷款，贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码120个基点；借款方为FRT Finance (HK) Ltd 。(完) (编译 许娜；审校 高琦)