中国货币市场：供给收缩资金面持续偏紧，融入难度增加逆回购助益不大

路透北京8月10日 - 中国银行间市场周三资金面维持偏紧局面，隔夜和七天品种供给均有收缩，主要回购利率则上行。交易人士表示，大行供给不足，公开市场逆回购虽净投放但助益不大，融入难度较昨日更有增加，且隔夜表现更为明显。

北京一银行交易员说，“今天可能比前两天还稍微再紧一点点，稍长期的品种有的机构还出了一些，其他隔夜什么的都不是特别多，...大行出的也是七天相对略多，股份制的（银行）都没怎么出。”

她并称，目前市场是一种偏紧下又相对平衡的状态，融入难度增加但填平头寸仍没太大问题，“你看现在每天都能报公开市场，今天报的量也不是很多嘛，感觉这（资金紧张）应该是一个短期性的东西。”

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放250亿元。据路透统计，本周共有3,750亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期550亿元。

华东另一银行交易员亦称，“隔夜和七天都不能说宽松，利率还是有点上，虽然这会儿看跟前加权差不多，但应该还会涨的。”

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp

) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0020 2.0129 -1.09

七天 2.3189 2.3111 +0.78

14天 2.6271 2.6041 +2.30

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5600 1.0250 +153.50

七天 2.5700 2.4000 +17.00

14天 2.4200 2.3050 +11.50

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 0.00

七天 2.5000 2.4000 +10.00

14天 2.7600 2.6500 +11.00

Shibor 其中:隔夜 2.0170 2.0100 +0.70

七天 2.3250 2.3170 +0.80

三个月 2.8085 2.8105 -0.20