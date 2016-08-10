中国债市动态：国开债券置换消息令买气再高涨，10年国债收益率跌破2.70%

路透上海8月10日 - 受国开行拟推债券置换消息提振，中国银行间债市周三现券一二级市场看多情绪再升温。交易员称，国开行考虑以新券置换次新券操作，令此前较为沉寂的10年国开活跃券160210收益率领跌，带动国债等其他期限品种同步走低，10年国债收益率跌破2.70%位置。

他们并表示，一级国债招标结果亦远低于预期，由于近期一级市场供给偏少，同时机构买券资金充裕，在供需失衡背景下，料一二级市场同步向好趋势短期暂难扭转。

“国开换券的那个文，把160210激活了，期货一如既往的买买买，然后做多情绪都被整体带动了。”上海一银行交易员表示，国债收益率也跟着下的挺多的，4-5个点，10年期品种最新成交在2.68%附近。

他称，市场看多情绪浓重，虽然经济基本面等的直接提振作用并不明显，但是有情绪在，很少有机构会卖出，而缺资产配置的情况下，增量资金入市的买盘就会对现券收益率整体的下行带动比较明显。

两位消息人士周三透露，国开行正考虑对其在银行间债市发行的债券推出置换操作，换券招标中将以新券置换次新券。业内人士认为，此举主要是针对目前国开10年新老券发行交接时，为市场提供更多选择，以更平稳地实现新老券过渡。上述消息人士指出，国开行拟推的金融债置换操作是指向承销商招标发行置换券，同时从承销商手中换回被置换券的行为，即换券招标；不过目前尚无推出具体时间表。

对此，北京一券商交易员表示，虽然还没有具体细则，但是以后国开老券讲可以置换，只是需要支付一定的成本，这将激活部分老券的流动性，令新老券的利差压低，对于160210来说是个利好。

他并认为，整体来看，考虑到目前机构普遍对央行货币政策轻易宽松期望不大，基本面至少没有利空，若博取利差交易占据市场成交主流，仅从利差角度来看，长债收益率则仍旧还有至少10个基点的下行空间。

业内人士周三透露，财政部上午招标续发行的350亿元人民币五年期固息国债，加权中标收益率2.4315%，远低于此前2.50%的预测均值；该期债边际中标收益率为2.4539%；投标倍数3.87倍。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.69%/2.68%，上日尾盘为2.7375%/2.7200%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1025%/3.0950%，上日为3.1425%/3.1417%。