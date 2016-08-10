中国汇市：人民币早盘随中间价续升，短期料难现趋势性升贬走势

* 人民币早盘随中间价续升

* 汇价继续跟随美元指数波动

* 自营头寸留隔夜兴趣和规模上升

路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价续升，中间价亦两连升。交易员称，早盘汇价继续跟随美元指数波动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。

他们并指出，由于中间价可预测性不断提升，自营盘头寸留隔夜兴趣和规模也随之上升，可能是导致盘初汇价波动较大的主要原因。

“现在美元没有很明确的走势，在可以得出明确的方向前，不用太早下结论，跟着美元指数做就可以了。”一外资行交易员称。

北京时间12:11，人民币兑美元 即期报6.646元，上日收报6.6619元，夜盘终报6.6601元。今日人民币兑美元中间价 报6.653元，上日中间价为6.6594元。人民币兑美元即期成交额 为100.59亿美元，上日半日为88.63亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，日股下挫助长对日圆的避险需求，而饱受打击的英镑则在逢低买盘帮助下自一个月低点回升。美元兑欧元和澳元亦下跌，疲软的美国劳动生产率数据令美元在上周强劲就业报告刺激下取得的动能被削弱。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.56；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子指数微跌至95。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.781元, 上日尾盘为6.7808元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6527元, 上一交易日尾盘报6.6627元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6466；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。