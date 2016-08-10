中国汇市：人民币早盘随中间价续升，短期料难现趋势性升贬走势

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
* 人民币早盘随中间价续升
* 汇价继续跟随美元指数波动
* 自营头寸留隔夜兴趣和规模上升
路透上海8月10日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价续升，中间价亦两连升。交易员称，早盘汇价继续跟随美元指数波动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。
他们并指出，由于中间价可预测性不断提升，自营盘头寸留隔夜兴趣和规模也随之上升，可能是导致盘初汇价波动较大的主要原因。
“现在美元没有很明确的走势，在可以得出明确的方向前，不用太早下结论，跟着美元指数做就可以了。”一外资行交易员称。
北京时间12:11，人民币兑美元 即期报6.646元，上日收报6.6619元，夜盘终报6.6601元。今日人民币兑美元中间价 报6.653元，上日中间价为6.6594元。人民币兑美元即期成交额 为100.59亿美元，上日半日为88.63亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，日股下挫助长对日圆的避险需求，而饱受打击的英镑则在逢低买盘帮助下自一个月低点回升。美元兑欧元和澳元亦下跌，疲软的美国劳动生产率数据令美元在上周强劲就业报告刺激下取得的动能被削弱。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.56；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子指数微跌至95。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.781元, 上日尾盘为6.7808元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6527元, 上一交易日尾盘报6.6627元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6466；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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