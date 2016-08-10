路透基点：Reliance Jio Infocomm的部分贷款在二级市场出售

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Reliance Jio Infocomm公司在2014年11月签订了五年半的10亿美元贷款合约，其中2,500万美元的部分正在二级市场上以票面价的99.45%出售。该笔贷款由其母公司信实工业(Reliance Industries Ltd)担保，最高综合收益为155个基点，息差为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。

该合约是15亿美元双档再融资的一部分，此再融资案另外还包括5亿美元的七年期贷款。

澳新银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、花旗集团、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、三菱日联金融集团、瑞穗银行、苏格兰皇家银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行以及西太平洋银行为该贷款的牵头行兼簿记行；该贷款还吸引了另外11家银行。

资金用于对2011年1月签订的15亿美元双档定期贷款进行再融资。当时的交易分为五年期10亿美元到期一次性偿还贷款部分，以及五年半期5亿美元分期偿还部分，平均贷款期限为五年。其最高综合收益分别为218和223个基点，利率分别较Libor加码195和200个基点。

Reliance Jio Infocomm前称为Infotel Broadband Services Pte Ltd。(完)