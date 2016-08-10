路透基点：中国环球租赁拟筹集10亿元人民币三年期境内贷款--TRLPC

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国环球租赁有限公司正寻求一笔10亿元人民币(1.5亿美元)三年期境内贷款，九个月前该公司曾签署一笔1.2亿美元贷款。

中国信托商业银行和马来亚银行是本次贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率与中国人行基准利率一致，平均期限为2.545年。

9月2日前承贷的银行将获得10个基点的提前参贷费。

银行业受邀参与以下三个层次的贷款：

承贷2亿元人民币或以上的银行将获得牵头行头衔，综合收益是中国人行基准利率的104%，以及40个基点的前端费；承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得主办行头衔，综合收益为中国人行基准利率的103%，以及25个基点的前端费；承贷5,000-9,900万元人民币的银行将获得安排行头衔，综合收益为中国人行基准利率的102%，以及15个基点的前端费。

综合收益包含提前参贷费。所筹资金将用于运营资本。

根据汤森路透数据，中国环球租赁2015年10月曾签署一笔1.2亿美元三年定期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点。中银(香港)、中信银行(国际)、创兴银行、中国信托商业银行和上海浦东发展银行为牵头行兼簿记行，东京之星银行(Tokyo Star Bank)为牵头行。(完) (编译 许娜；审校 高琦)