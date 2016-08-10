台湾股市：盘中触及逾一年高位，国泰金控续涨

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透台北8月10日 - 台湾股市周三盘中攀抵逾一年高位，国泰金控 引领金融股连两日上扬。
0429GMT，台湾加权股价指数 涨0.3%，至9,184.29点，为2015年7月以来盘中高位。上日收在9,155.08点。
电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 涨0.7%。
国泰金控昨天受7月财报激励而上扬后，今日持续上涨0.5%。(完)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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