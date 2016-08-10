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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 12:50 BJT

台湾股市：盘中触及逾一年高位，国泰金控续涨

路透台北8月10日 - 台湾股市周三盘中攀抵逾一年高位，国泰金控 引领金融股连两日上扬。

0429GMT，台湾加权股价指数 涨0.3%，至9,184.29点，为2015年7月以来盘中高位。上日收在9,155.08点。

电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 涨0.7%。

国泰金控昨天受7月财报激励而上扬后，今日持续上涨0.5%。(完)

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