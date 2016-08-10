港股业绩：九龙仓上半年核心盈利升近14%，增派中期息每股0.58港元

路透香港8月10日 - 香港综合企业--九龙仓集团 周三公布，上半年的核心盈利按年升13.6%，主要受香港的投资物业收益增长带动。

九仓的业务广及中港房地产、酒店、货柜码头营运、通讯、媒体及娱乐。截至6月底止半年，九仓撇除投资物业重估、汇兑损失及若干金融工具按市价入账应占收益净额等后的核心盈利为59.72亿港元，去年同期为52.58亿港元。核心盈利其中78%来自投资物业，15%来自发展物业。

董事会建议派中期息每股0.58港元，比去年同期增加0.03港元或5.5%。

若计入投资物业重估盈余及其他按市价入账的合计项目，期内净利则同比轻微倒退3%至67.25亿港元，主要反映投资物业资本值增长放缓及人民币走软等因素。

虽然香港零售业因旅客减少影响受到较大冲击，但九仓旗下尖沙咀＂海港城＂及铜锣湾＂时代广场＂等购物旺区商场上半年的收入仍录得增长。其中海港城商场收入同比升4%至31.08亿港元，出租率维持100%，但期内租户销售额则下跌14.7%至133亿港元，惟于第二季度开始回稳。

至于时代广场商场期内收入增长一成至10.87亿港元，出租率99%，租户销售额下跌15.7%至39亿港元，第二季度开始回稳。

发展物业方面，九仓表示，上半年内地已签约销售额增58%至162.5亿元人民币，确认销售额增33%至130.49亿元人民币。香港应占已签约销售额则为7.85亿港元，已悉数确认入账。

此外，九仓年初曾表示正进行通讯、媒体及娱乐业务的策略评估，公司称目前有关工作进展理想，但尚未达致结论，且亦没有订下时间表。九仓的通讯、媒体及娱乐业务主要包括九仓电讯及有线宽频 。

公布业绩前，九仓早盘收低2.35%，报51.95港元。（完）

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