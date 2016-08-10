日本债市：公债价格跟随全球债市上涨，并受日本央行购债操作提振

日债延续周二涨势。因30年期公债标售吸引到充足的投资者需求，市场感到宽慰，日债 周二飙升。 全球公债周二上扬，其中英国公债收益率下滑至纪录新低，之前英国央行的购债操作未 能获得足够供应。 日本央行此次计划购买1.14万亿日圆(112.6亿美元)公债，期限从一年至40年不等。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.200% -1.0 -0.190% 五年期公债 -0.190% +0.0 -0.190% 10年期公债 -0.100% -1.5 -0.085% 20年期公债 0.275% -3.0 0.305% 30年期公债 0.410% -1.5 0.425% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.69 +0.16 151.53 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/王颖；审校 王兴亚)