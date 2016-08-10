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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 13:15 BJT

日本债市：公债价格跟随全球债市上涨，并受日本央行购债操作提振

日债延续周二涨势。因30年期公债标售吸引到充足的投资者需求，市场感到宽慰，日债
周二飙升。
    
    全球公债周二上扬，其中英国公债收益率下滑至纪录新低，之前英国央行的购债操作未
能获得足够供应。
    
    日本央行此次计划购买1.14万亿日圆(112.6亿美元)公债，期限从一年至40年不等。   
 
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.200%     -1.0   -0.190%
    五年期公债        -0.190%     +0.0   -0.190%
    10年期公债       -0.100%     -1.5   -0.085%
    20年期公债        0.275%     -3.0    0.305%
    30年期公债        0.410%     -1.5    0.425%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.69    +0.16    151.53
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张荻/王颖；审校 王兴亚)

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