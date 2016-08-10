日本债市：公债价格跟随全球债市上涨，并受日本央行购债操作提振

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
日债延续周二涨势。因30年期公债标售吸引到充足的投资者需求，市场感到宽慰，日债 周二飙升。 全球公债周二上扬，其中英国公债收益率下滑至纪录新低，之前英国央行的购债操作未 能获得足够供应。 日本央行此次计划购买1.14万亿日圆(112.6亿美元)公债，期限从一年至40年不等。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.200% -1.0 -0.190% 五年期公债 -0.190% +0.0 -0.190% 10年期公债 -0.100% -1.5 -0.085% 20年期公债 0.275% -3.0 0.305% 30年期公债 0.410% -1.5 0.425% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.69 +0.16 151.53 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张荻/王颖；审校 王兴亚)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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