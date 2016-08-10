《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲交易时段美元下滑

国际油市：油价涨跌互见，沙特承诺遵守减产协议而投资者仍有疑虑
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
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* 美元/日圆跌0.6%，澳元/美元小涨0.4%，新西兰元/美元上扬0.82%，欧元/美元涨0.3%
* 英镑/美元走高0.45%，美元/韩元挫跌1.16%，美元/马币下滑0.94%，美元/人民币下跌0.22%
* 日经指数小跌0.18%，沪综指小幅走低0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，西德克萨斯中质油(WTI)下滑0.26%，美国公债收益率1.5332%
* 澳洲央行总裁史蒂文斯强调货币政策宽松效果有其极限
* 日本核心机械订单增幅优于预期，企业支出显现复苏 (完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
“今日亚洲市场聚焦美国原油产量增加上，美国原油产量从去年6月的850万桶/日增至接近900万桶，逼近2014年的产量水平，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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