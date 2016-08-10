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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲交易时段美元下滑

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* 美元/日圆跌0.6%，澳元/美元小涨0.4%，新西兰元/美元上扬0.82%，欧元/美元涨0.3%

* 英镑/美元走高0.45%，美元/韩元挫跌1.16%，美元/马币下滑0.94%，美元/人民币下跌0.22%

* 日经指数小跌0.18%，沪综指小幅走低0.14%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.42%，西德克萨斯中质油(WTI)下滑0.26%，美国公债收益率1.5332%

* 澳洲央行总裁史蒂文斯强调货币政策宽松效果有其极限

* 日本核心机械订单增幅优于预期，企业支出显现复苏 (完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)

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