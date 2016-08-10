台湾股市：连五日收升站上9,200点，外资热钱涌入助刷新逾13个月高位

路透台北8月10日 - 台湾股市周三连五日收升，不但成功站上9,200点大关，也继续刷新逾13个月收盘高位。分析师表示，台币 汇价创波段新高，外资热钱持续流入，令台股再创高位。

台湾加权股价指数 收涨0.50%，至9,200.42点，此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为793.69亿台币，上交易日修正后为798.59亿。

〞主要就是国际热钱一直进来，〞凯基投顾分析师张明祥说。

台币兑美元 今日盘中升值逾2角，续创逾一年盘中高位。交易员表示，因疲弱的美国数据拖累美元走低，台币随韩元等亚币上扬，且外资仍持续汇入，不过进口商等逢低承接力道也不弱。

张明祥指出，热钱流入令台积电 和大立光 等权重股股价创下高位，这支撑了台股持续攀高的动力。至于近期公布的财报虽有好有坏，个股股价也因此修正，但无碍外资持续加码台湾权重股的力道。

全球晶圆代工龙头--台湾台积电周三公布，7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%；该股今日收涨0.56%报179.5台币。

分析师预估，台股明日的波动区间在9,083-9,250点。