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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:57 BJT

中国经济：11省上半年GDP增速未达全年目标，山西和辽宁垫底--人民网

路透北京8月10日 - 中国官方媒体--人民网周三报导称，目前除黑龙
江外，中国其它30省市已悉数公布上半年GDP；其中11省份上半年增速低
于全年预期目标，尤以山西和辽宁为甚，差距超过2个百分点。
    
    报导称，11个未达标省份中有八个上半年GDP增速在全国后10名之列
，包括经济增速排名垫底的河北、云南、山西、辽宁四省，以及山东、山
西、广西、内蒙古。
    
    其中，山西上半年实际增速3.4%，和全年增长目标6%之间有2.6个百
分点的差距；对重工业依赖程度较高的辽宁省统计局官网并未公布上半年
经济数据，但人民网援引其它媒体报道称，大连市统计局官网早在7月底
曾公布，上半年辽宁省GDP同比下降1%，和全年增长目标6%相差7个百分点
。
    
    除了上述八个省份，福建、湖北、湖南三省上半年尽管分别以8.3%、
8.2%和7.6%的GDP增速在全国排名靠前或居中，但由于三省2016年GDP目标
都在8.5%以上，分别为8.5%、9%、8.5%，均未能追上全年目标。
    
    人民网并称，今年上半年，广东、吉林、上海、河南四地GDP增速刚
好达到目标范围或与目标值一致，从GDP总量看，上半年广东仍稳坐全国
头把交椅；作为去年经济全面衰退的东北三省之一，吉林逆势而上，上半
年GDP增速达6.7%，时隔两年再次追平全国平均水平。
    
    上半年GDP增速达到或超过全年目标的19个省（区、市）中，有10个
省份的增速比全年预期值高出0.5个百分点或更多，其中超出全年目标最
多的地区是海南和新疆。
    
    海南今年的GDP增速预期为7-7.5%，上半年实现GDP同比增长8.1%，在
全国排名第11，高出目标区间最低值1.1个百分点。新疆上半年实现GDP增
速8.0%，位居全国第12位，全年经济增速目标为7%。
    
    中国国家统计局日前公布中国上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7%
，略好于预期。房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。 
    
    中国中共中央政治局较早前召开会议称，国内经济下行压力依然较大
，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，
引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。  
  
        
    以下为人民网汇总的30省区市2016年上半年GDP和全年增速目标：
 省份        上半年GDP增速  全年GDP增速目
                            标
 重庆        10.6%          10%
 西藏        10.6%          10%
 贵州        10.5%          10%
 天津        9.2%           9%
 江西        9.1%           8.5%
 安徽        8.6%           8.5%
 福建        8.3%           8.5%
 青海        8.3%           7.5%
 江苏        8.2%           7.5%-8%
 湖北        8.2%           9%
 海南        8.1%           7%-7.5%
 新疆        8.0%           7%
 河南        8%             8%
 宁夏        7.9%           7.5%
 甘肃        7.8%           7.5%
 浙江        7.7%           7%-7.5%
 湖南        7.6%           8.5%
 四川        7.5%           7%
 广东        7.4%           7%-7.5%
 山东        7.3%           7.5%-8%
 陕西        7.2%           8%
 广西        7.2%           7.5%-8%
 内蒙古      7.1%           7.5%
 北京        6.7%           6.5%
 上海        6.7%           6.5%-7%
 吉林        6.7%           6.5%-7%
 河北        6.6%           7%
 云南        6.6%           8.5%
 山西        3.4%           6%
 辽宁        -1%            6% （完）
 
 (发稿 李子木；审校 宿泱韫/乔艳红)

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