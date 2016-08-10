中国经济：11省上半年GDP增速未达全年目标，山西和辽宁垫底--人民网

路透北京8月10日 - 中国官方媒体--人民网周三报导称，目前除黑龙 江外，中国其它30省市已悉数公布上半年GDP；其中11省份上半年增速低 于全年预期目标，尤以山西和辽宁为甚，差距超过2个百分点。 报导称，11个未达标省份中有八个上半年GDP增速在全国后10名之列 ，包括经济增速排名垫底的河北、云南、山西、辽宁四省，以及山东、山 西、广西、内蒙古。 其中，山西上半年实际增速3.4%，和全年增长目标6%之间有2.6个百 分点的差距；对重工业依赖程度较高的辽宁省统计局官网并未公布上半年 经济数据，但人民网援引其它媒体报道称，大连市统计局官网早在7月底 曾公布，上半年辽宁省GDP同比下降1%，和全年增长目标6%相差7个百分点 。 除了上述八个省份，福建、湖北、湖南三省上半年尽管分别以8.3%、 8.2%和7.6%的GDP增速在全国排名靠前或居中，但由于三省2016年GDP目标 都在8.5%以上，分别为8.5%、9%、8.5%，均未能追上全年目标。 人民网并称，今年上半年，广东、吉林、上海、河南四地GDP增速刚 好达到目标范围或与目标值一致，从GDP总量看，上半年广东仍稳坐全国 头把交椅；作为去年经济全面衰退的东北三省之一，吉林逆势而上，上半 年GDP增速达6.7%，时隔两年再次追平全国平均水平。 上半年GDP增速达到或超过全年目标的19个省（区、市）中，有10个 省份的增速比全年预期值高出0.5个百分点或更多，其中超出全年目标最 多的地区是海南和新疆。 海南今年的GDP增速预期为7-7.5%，上半年实现GDP同比增长8.1%，在 全国排名第11，高出目标区间最低值1.1个百分点。新疆上半年实现GDP增 速8.0%，位居全国第12位，全年经济增速目标为7%。 中国国家统计局日前公布中国上半年和二季度GDP增幅同比均为6.7% ，略好于预期。房地产市场的回温对上半年经济走稳显然功不可没。 中国中共中央政治局较早前召开会议称，国内经济下行压力依然较大 ，要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策， 引导货币信贷和社会融资合理增长，支持实体经济发展。 以下为人民网汇总的30省区市2016年上半年GDP和全年增速目标： 省份 上半年GDP增速 全年GDP增速目 标 重庆 10.6% 10% 西藏 10.6% 10% 贵州 10.5% 10% 天津 9.2% 9% 江西 9.1% 8.5% 安徽 8.6% 8.5% 福建 8.3% 8.5% 青海 8.3% 7.5% 江苏 8.2% 7.5%-8% 湖北 8.2% 9% 海南 8.1% 7%-7.5% 新疆 8.0% 7% 河南 8% 8% 宁夏 7.9% 7.5% 甘肃 7.8% 7.5% 浙江 7.7% 7%-7.5% 湖南 7.6% 8.5% 四川 7.5% 7% 广东 7.4% 7%-7.5% 山东 7.3% 7.5%-8% 陕西 7.2% 8% 广西 7.2% 7.5%-8% 内蒙古 7.1% 7.5% 北京 6.7% 6.5% 上海 6.7% 6.5%-7% 吉林 6.7% 6.5%-7% 河北 6.6% 7% 云南 6.6% 8.5% 山西 3.4% 6% 辽宁 -1% 6% （完） (发稿 李子木；审校 宿泱韫/乔艳红)