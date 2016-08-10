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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元1.31前遇阻，关注英国央行对购债未达目标回应

0637GMT

* 英镑兑美元亚洲交易时段在1.31美元之前遇到阻力，此前因美元下跌而大涨95点子

* 如果突破1.31，可能引发更多空头回补

* 1.3100是周一高点；1.3095为上周高点，1.3021为美国非农数据公布后的低点

* 1.2956为周二英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂讲话后触及的一个月低点

* 英国央行将在周三0800GMT回应周二购债计划未达目标 (完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 杜明霞)

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