《汇市简讯》英镑/美元1.31前遇阻，关注英国央行对购债未达目标回应

路透基点：台湾国巨股份启动90亿台币循环信贷案--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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* 英镑兑美元亚洲交易时段在1.31美元之前遇到阻力，此前因美元下跌而大涨95点子
* 如果突破1.31，可能引发更多空头回补
* 1.3100是周一高点；1.3095为上周高点，1.3021为美国非农数据公布后的低点
* 1.2956为周二英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂讲话后触及的一个月低点
* 英国央行将在周三0800GMT回应周二购债计划未达目标 (完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾国巨股份有限公司启动90亿台币(2.84亿美元)五年期循环信贷，已进入一般联贷阶段。
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