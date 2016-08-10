美国货币市场：指标短期利率Libor连六日上升，周二创逾七年高位

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透纽约8月9日 - 由于美国货币市场基金对银行债的需求下滑，银行间拆借成本的重要指标--伦敦银行间拆放款利率(Libor) 周二连续第六天上扬，创下逾七年高位。
三个月期美元Libor周二定盘于0.81600%，为2009年5月以来最高，周一时为0.80605%。
全球以Libor为基准的金融产品价值超过300万亿(兆)美元。
自7月以来，三个月期美元Libor涨势几乎毫无间断，因美国证券交易委员会(SEC)的一项新规将在10月14日生效，主要货币市场基金(prime money market fund)已转为不受新规影响的政府债券基金。
由于市场对商业票据及其他银行债的需求下滑，交易商更加预期短期利率升势将进一步上扬。
三个月期远期利率和隔夜掉期利率的息差USDF-OIMM3=R周二扩大至39.3个基点，为2012年6月以来最大。
“这波上涨将导致一些家庭及企业的借款成本更高，因Libor是一大部份民间非金融债的指标利率，”高盛经济分析师Zach Pandl周一在研究报告中指出。
他根据美联储资料估计，第一季有价值15万亿美元的消费者债务及13万亿美元的企业贷款及证券，是以Libor作为基准利率。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。