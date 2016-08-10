美国货币市场：指标短期利率Libor连六日上升，周二创逾七年高位

路透纽约8月9日 - 由于美国货币市场基金对银行债的需求下滑，银行间拆借成本的重要指标--伦敦银行间拆放款利率(Libor) 周二连续第六天上扬，创下逾七年高位。

三个月期美元Libor周二定盘于0.81600%，为2009年5月以来最高，周一时为0.80605%。

全球以Libor为基准的金融产品价值超过300万亿(兆)美元。

自7月以来，三个月期美元Libor涨势几乎毫无间断，因美国证券交易委员会(SEC)的一项新规将在10月14日生效，主要货币市场基金(prime money market fund)已转为不受新规影响的政府债券基金。

由于市场对商业票据及其他银行债的需求下滑，交易商更加预期短期利率升势将进一步上扬。

三个月期远期利率和隔夜掉期利率的息差USDF-OIMM3=R周二扩大至39.3个基点，为2012年6月以来最大。

“这波上涨将导致一些家庭及企业的借款成本更高，因Libor是一大部份民间非金融债的指标利率，”高盛经济分析师Zach Pandl周一在研究报告中指出。

他根据美联储资料估计，第一季有价值15万亿美元的消费者债务及13万亿美元的企业贷款及证券，是以Libor作为基准利率。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)