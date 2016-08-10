台湾债市：10年公债殖利率受美债提振收低，但换券潜在卖压蠢动

* 10年公债殖利率随美债收跌 * 景气虽略见复苏迹象，但接手买盘不弱 * 105/4殖利率明日暂看0.68-0.70% 路透台北8月10日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率收跌。交易员表示 ，尽管10年公债下周有换券的潜在卖压，但接手买盘不弱，且上日美债殖利率收低，推升多 方气势。 交易员表示，10年公债的筹码仍相当稳定，持券大户在找不到更好的投资标的之下，对 105/4期公债仍旧有一定的喜爱程度。此外，虽然出口稍现反弹契机，但也不能保证此后的 经济数据都明确指向复苏，尚待观察，令债市买盘不弱。 〞至少在可预见的未来，央行升息不是选项。〞一位大型银行交易员表示。他们也认为 ，经济复苏脚步仍不稳定，9月台湾央行就算降息的机率稍减，但也不是逆转成升息，在台 币资金很充裕的情况下，公债仍是资金配置一个重要的去处。 也有交易员表示，目前看来指标10年公债并未见明确方向，殖利率追低买盘不多，但逢 高买盘就有进场的兴趣，目前仍以区间盘整看待，大区间先看0.67-0.72%。 财政部将于9月2日标售10年期105/11期公债，预定金额300亿台币，9月7日发行。该期 公债将于下周三(17日)开始首日发行前交易。 较长期美国公债价格周二上涨，此前美国公布了疲弱的生产率报告，且英国央行购买长 债未获足额供应，带动了对美国公债的需求。 台湾7月出口恢复正增长，不仅远优于预期，亦正式结束先前连17个月的衰退，下半年 出口有望继续维持正增长。目前分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。 台湾央行3月底时已是连续四季降息半码，重贴现率降至1.375%。 交易员预估，105/4期殖利率明日的交易区间料在0.68-0.70%；五年券105/8A05108=TW O殖利率区间则暂看在0.50-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -1.00 0.5080% 0.5070-0.5120% 39.5 10 105/4 -1.60 0.6820% 0.6815-0.6860% 61.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.1120% 10 105/4 0.6820% 5 105/8 0.5080% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)