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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 15:19 BJT

台湾债市：10年公债殖利率受美债提振收低，但换券潜在卖压蠢动

* 10年公债殖利率随美债收跌
    * 景气虽略见复苏迹象，但接手买盘不弱
    * 105/4殖利率明日暂看0.68-0.70%

    路透台北8月10日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率收跌。交易员表示
，尽管10年公债下周有换券的潜在卖压，但接手买盘不弱，且上日美债殖利率收低，推升多
方气势。
    
    交易员表示，10年公债的筹码仍相当稳定，持券大户在找不到更好的投资标的之下，对
105/4期公债仍旧有一定的喜爱程度。此外，虽然出口稍现反弹契机，但也不能保证此后的
经济数据都明确指向复苏，尚待观察，令债市买盘不弱。
    
    〞至少在可预见的未来，央行升息不是选项。〞一位大型银行交易员表示。他们也认为
，经济复苏脚步仍不稳定，9月台湾央行就算降息的机率稍减，但也不是逆转成升息，在台
币资金很充裕的情况下，公债仍是资金配置一个重要的去处。
    
    也有交易员表示，目前看来指标10年公债并未见明确方向，殖利率追低买盘不多，但逢
高买盘就有进场的兴趣，目前仍以区间盘整看待，大区间先看0.67-0.72%。
    
    财政部将于9月2日标售10年期105/11期公债，预定金额300亿台币，9月7日发行。该期
公债将于下周三(17日)开始首日发行前交易。       
    
    较长期美国公债价格周二上涨，此前美国公布了疲弱的生产率报告，且英国央行购买长
债未获足额供应，带动了对美国公债的需求。 
    
    台湾7月出口恢复正增长，不仅远优于预期，亦正式结束先前连17个月的衰退，下半年
出口有望继续维持正增长。目前分析师对台湾央行9月是否降息意见纷歧。
    
    台湾央行3月底时已是连续四季降息半码，重贴现率降至1.375%。 
            
    交易员预估，105/4期殖利率明日的交易区间料在0.68-0.70%；五年券105/8A05108=TW
O殖利率区间则暂看在0.50-0.51%。   
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -1.00     0.5080%  0.5070-0.5120%      39.5
  10   105/4                      -1.60     0.6820%  0.6815-0.6860%      61.5
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.1120%
  10     105/4                        0.6820%
   5     105/8                        0.5080%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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